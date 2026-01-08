Yrma Guerrero responde sobre su futuro en los escenarios ¿Dejará Corazón Serrano?

Dentro de la cumbia peruana, Yrma Guerrero se ha posicionado como una de las artistas más queridas del Perú. Actualmente, el grupo de Corazón Serrano cuenta con una gran delantera musical y habla sobre su posible salida para dedicar más a su familia, como en otros proyectos personales.

¿Se retirará de los escenarios?

En una entrevista con el programa 'Métrica', la cantante Yrma Guerrero y su hermano estuvieron contando los inicios de Corazón Serrano. La artista también fue consultada sobre su posible salida de la delantera musical para dedicarse más a su rol como madre y otros proyectos en camino, como se comentó anteriormente en otros programas.

"Lo que pasa es que hoy en día que hay más chicas, yo mucho tiempo dejé a mis hijas, pero siempre igual he estado de alguna u otra manera al pendiente de cada situación, cada cosa", expresó.

La vocalista y una de las fundadores de la agrupación musical, señala que la música es su pasión y no piensa dejar el escenario. Además, el púbico siempre la recibe con mucho cariño en cada presentación y por ello, no piensa dejar de cantar.

"Retirarme, no, porque esto es lo que me gusta y me apasiona mucho. El canto, estar en el escenario y la gente me demuestra en cada lugar, que me quiere, digo ¿Cómo me voy a ir?", dijo al final de la entrevista.

Sobre la carrera de Yrma

En más de una ocasión, Yrma Guerrero ha hablado sobre dar un paso al costado en los escenarios por diferentes proyectos, pero hasta el momento lo ha descartado por completo. La fundadora del grupo de cumbia ha señalado que esta es una gran pasión que tiene y siempre estará presente, pero probablemente no en todos los conciertos.

Entre sus temas más sondados están: "Dos cervecitas", "Alitas quebradas", "Borracha me dicen", "Ven a mi", "La borrachita", "Mi pobre corazón", entre otros más. Uno de sus más recientes éxitos musicales es "Mix Dina Paucar", quienes lo interpretan con la misma artista autora en un concierto con 141 mil millones de vistas en YouTube.

De esta manera, Yrma Guerrero siempre se ha convertido en una de las cantantes más importantes de la cumbia peruana por grandes éxitos que ha cultivado en 33 años de historia musical con Corazón Serrano. Actualmente, viene estando un poco ausente en los conciertos, pero afirma que no piensa retirarte del grupo de cumbia.