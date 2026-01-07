Tony Rosado aclara cómo está tras accidente en Arequipa y sigue con sus shows: "Fue un susto"

Tony Rosado se pronunció para tranquilizar a sus seguidores luego del accidente automovilístico que sufrió en Arequipa. El cantante de cumbia aseguró que ya se encuentra mejor de salud y que el incidente no pasó a mayores, aunque sí vivió momentos de preocupación.

Tony Rosado se recupera tras accidente en Arequipa

Durante su paso por Arequipa, Tony Rosado sufrió un accidente en carretera que encendió las alarmas entre sus fanáticos. Las primeras imágenes y versiones generaron preocupación, pero el propio cantante decidió aclarar la situación y contar cómo se encuentra actualmente.

El intérprete explicó que el choque le dejó algunas molestias físicas, principalmente en la nariz y la rodilla, pero nada grave. A pesar del fuerte susto, Tony Rosado afirmó que ya está recuperándose y retomando poco a poco sus actividades artísticas.

"Me encuentro más tranquilo después del susto fuerte que pasé. Mi nariz se lastimó y la rodilla también, pero ya me siento mejor. Fue un susto, pero felizmente que no pasó a mayores", declaró el cantante.

El accidente ocurrió cuando Tony Rosado se trasladaba para cumplir con una serie de presentaciones programadas en el sur del país. Tras el choque, el cantante fue atendido y, aunque quedó con golpes leves, pudo continuar con su agenda musical.

Lejos de cancelar sus compromisos, el popular "Ruiseñor de la Cumbia" dejó en claro que seguirá trabajando, ya que tiene contratos pendientes y no quiere fallarle a su público, que siempre lo acompaña en cada escenario.

"Continúo cumpliendo con mis presentaciones porque ya tengo contratos pendientes y tengo que cumplirlos. Estoy a full con mis presentaciones", aseguró Tony Rosado, según publicó Trome.

En ese mismo sentido, Tony Rosado reapareció en redes sociales anunciando una presentación suya. A través de una historia en Instagram, el cantante dejó claro que se encuentra bien.

07.01.26 | Tony Rosado reapareció en redes sociales tras accidente en Arequipa. Fuente: Instagram de Tony Rosado pic.twitter.com/G8Sko4B8Sj — @ghelanma (@ghelanma) January 7, 2026

"Hola Narihuala. Este jueves 8 estoy en el cielo de Feria de Reyes, 5 de la tarde con Tony Rosado, aquí estoy todavía, no hay más", dijo el artista.

Tony Rosado toma el hecho con humor y sigue firme

Horas después del accidente, el cantante incluso bromeó sobre lo ocurrido. En un video que circuló en redes, Tony mostró una pequeña herida en la nariz y trató de restarle dramatismo a la situación.

Tony Rosado revela su estado de salud pic.twitter.com/HOS4YssXGX — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 5, 2026

"Ay mi nariz, me duele, me di contra... el pata que nos ha ido a recoger dice que el parabrisas estaba roto, quebrado... ¿tan dura es mi cabeza?", comentó entre risas.

A pesar del susto, Tony Rosado cumplió con su presentación pactada en Camaná, donde agradeció el cariño del público. Su esposa, Susana Pacheco, también se pronunció y confirmó que solo hubo golpes leves, destacando que lo más importante fue que no hubo heridos de gravedad.

@.camana.go A Tony Rosado se lo noto cansado y preocupado a anoche en el concierto en las playas de Camaná, y es que su esposa dio a conocer que sufrió un accidente automovilístico antes de llegar a Camaná. ♬ sonido original - 🟨🟥 Camana Go 🟨🟥

En conclusión, Tony Rosado dejó claro que el accidente en Arequipa no pasó a mayores. Aunque vivió un momento difícil, hoy se encuentra mejor, sigue trabajando y agradece el apoyo de su público. El cantante reafirma así su compromiso con la música y demuestra que, incluso tras un susto, sigue firme sobre los escenarios.