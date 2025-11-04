Christian Cueva sorprende al aparecer en batalla de TikTok junto a Gerald Oropeza: "Patrón, solo por usted"

Una transmisión en vivo de TikTok se volvió tendencia luego de que Christian Cueva participara en una "batalla" virtual con Gerald Oropeza, recordado personaje que estuvo relacionado con a actividades ilícitas hace algunos años. El encuentro entre ambos se realizó la tarde del lunes 3 de noviembre y no tardó en generar sorpresa entre los usuarios.

Christian Cueva y Gerald Oropeza protagonizan curiosa transmisión en TikTok

La tarde del lunes 3 de noviembre, Christian Cueva participó en una "batalla" de TikTok frente a Gerald Oropeza, competencia basada en recibir la mayor cantidad de regalos virtuales de los usuarios. Durante la transmisión, el jugador del Emelec se mostró relajado y bromista, refiriéndose a Oropeza en tono de camaradería como "patrón".

Al concluir el desafío, la plataforma determinó que Oropeza había acumulado más puntos, por lo que Cueva tuvo que cumplir con el reto impuesto: realizar un breve baile al ritmo de "Mar de Emociones (Bambole)" de Afrosound.

"Patrón, solo por usted, usted sabe la vuelta", comentó el mediocampista entre risas. El momento fue rápidamente compartido por cientos de usuarios, quienes no tardaron en viralizar el clip en distintas redes.

La presencia de Gerald Oropeza en la transmisión también generó controversia. Conocido en su momento como "Tony Montana" por su vida ostentosa, el exempresario busca ahora reinsertarse en la sociedad y mostrarse bajo una nueva faceta. Tras pasar casi siete años en prisión, ha optado por utilizar las redes sociales como herramienta para emprender y conectar con el público.

Durante la charla, Oropeza incluso bromeó sobre visitar Trujillo junto a Cueva, asegurando que "seguro lo caneaban" por la cantidad de policías en la zona. No obstante, precisó que el objetivo de dicho viaje sería desarrollar actividades sociales, especialmente en beneficio de los niños.

@n60noticias_oficial 🎙️#N60Noticias|| Gerald Oropeza, conocido actualmente como "El Patrón", protagonizó una transmisión en vivo junto al futbolista peruano Christian Cueva, donde ambos se saludaron y acordaron reunirse en diciembre. Lo anecdótico del encuentro fue cuando Oropeza comentó que planeaba viajar a Trujillo para juntarse con Cueva, aunque bromeó diciendo que probablemente lo "caneen" en la ciudad por la gran cantidad de efectivos policiales presentes en la zona. Según indicó, este encuentro tendría como propósito realizar actividades para ayudar a la gente, especialmente a los niños. ♬ sonido original - n60noticias_oficial

Christian Cueva planea ingresar al mundo del streaming

El futbolista peruano no solo sorprendió por su interacción con Oropeza, sino también anunció hace unos días que está por iniciar una nueva faceta como streamer. En una transmisión realizada el 31 de octubre, acompañado por Pamela Franco, Cueva confirmó que lanzará su canal en la plataforma Kick, muy popular entre creadores de contenido.

"Se viene el Kick, el Kick del 10 del pueblo", dijo emocionado el mediocampista, dejando claro que busca diversificar sus actividades más allá del fútbol. Según el creador de contenido José Pastor, Cueva podría colaborar con el streamer Cristorata, uno de los más conocidos del país.

La aparición de Christian Cueva junto a Gerald Oropeza marca uno de los momentos más comentados del mundo digital peruano en los últimos días. Mientras algunos usuarios tomaron el hecho con humor, otros criticaron la elección del exseleccionado de compartir espacio con una figura tan polémica.