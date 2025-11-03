RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Se mordió la lengua!

Pamela López tiene peculiar reacción al ver la imagen de Christian Cueva ¿Habló de él?

Durante una evento, Pamela López respondió de peculiar manera al ser consultada por Christian Cueva y las restricciones realizando un curioso gesto.

Pamela López reacciona al ver la imagen de Christian Cueva
Pamela López reacciona al ver la imagen de Christian Cueva (Composición Karibeña)
03/11/2025

Hace unos días, se reveló que tanto Pamela López como Christian Cueva no podrían hablar uno del otro. Es así como la influencer fue abordada por varios medios de televisión y al ver la imagen del 'Aladino' tuvo una sorpresiva reacción.

Así reaccionó Pamela López

El último fin de semana, Pamela López se presentó junto a su pareja Paul Michael en el evento musical por Halloween en el Estadio Nacional. Antes de ingresar, la influencer estuvo siendo perseguida por la prensa donde reveló una indirecta sobre el disfraz que usó aquel día.

"De lo que me representa, una maléfica. Me hicieron mala, la vida me hizo mala, de monja a maléfica", expresó. 

Luego, estuvo siendo perseguida cuando de repente pasó por una imagen de futbolistas destacados del Perú donde aparecía Christian Cueva. Entonces, la madre de sus tres hijos reaccionó sacando la lengua contra el dibujo en la pared. Además, de que trataba de mantener la boca cerrada para no hablar del pelotero por las nuevas medidas de restricciones. 

¿Qué dijo sobre Christian Cueva?

En otro momento y con más calma, Pamela López estuvo respondiendo que no podría hablar sobre el asunto de las restricciones que puso un juez. Es así como la influencer señaló que su abogado estaría hablando sobre el asunto en los medios de televisión y resolverán la situación según la ley. 

"Mi abogado se va a manifestar y hablar sobre el tema en las próximas horas. (Si les vas hacer caso, no vas a pronunciar sobre él para nada) Yo me reuní hoy día, él es que corresponde, el que hable. Yo no me voy a pronunciar, yo respeto mucho lo que dice el juez. No tengo nada que decir, todo es vía legal", aclaró. 

Después, la novia de Paul Michael señaló que todo el trabajo que realiza lo hace por el bien de sus hijos, entre esos hablar de otras personas y entrar al mundo de la farándula para poder facturar. 

"Mis hijos son el tesoro más grande que tengo y por ellos voy hacer de todo", añadió al final de la entrevista. 

De esta manera, Pamela López afirmó que no hablará de Christian Cueva por las recientes restricciones y así mismo, señaló que cumplirá todo lo que le indiquen. Aunque llamó la atención por reaccionar de manera curiosa al ver la imagen del 'Aladino' cuando iba ingresando al Estadio Nacional para el evento de Halloween

