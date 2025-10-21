¡Terroríficamente divertidos! Locutores de Karibeña se lucieron con disfraces 'Julissa' por Halloween

Como ya es tradición, Karibeña se une a la celebración de Halloween de la manera más creativa. Para esta ocasión, disfraces 'Julissa' transformó a nuestros locutores con atuendos realmente espectaculares. Mira en la siguiente nota el increíble look que lucieron cada uno de ellos.

Locutores de Karibeña cautivan con disfraces 'Julissa'

Halloween está cada vez más cerca y Karibeña ya se unió a esta festividad. Los locutores de los programas más sintonizados, como 'El Súper Show', 'Ke Rica Mañana' y 'Habla Kausa', dejaron por un día sus micrófonos para convertirse en personajes de terror y fantasía, luciendo increíbles trajes.

Esta transformación fue posible gracias a disfraces 'Julissa', que vistieron a todos los locutores de Karibeña. Vimos desde clásicos personajes de películas hasta figuras icónicas del terror, demostrando la versatilidad de la reconocida marca.

Las fotos y videos compartidos en las plataformas de Karibeña se volvieron virales al instante. Los oyentes no tardaron en llenar de likes las publicaciones, elogiando la caracterización y el buen humor de sus locutores favoritos.

Si te gustó los trajes de disfraces 'Julissa' por Halloween, no dudes en contactarte con ellos. Puedes encontrarlos en sus redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, donde exhiben cada una de sus caracterizaciones.

Concierto por Halloween

La legendaria orquesta Papillón lidera el concierto 'La Verdadera Fiesta de Halloween de la Cumbia', que se celebrará el próximo viernes 31 de octubre en el Campo Deportivo Túpac Amaru de Chorrillos. Los asistentes podrán disfrutar de sus grandes éxitos en vivo, en una noche donde los disfraces y la buena música serán los protagonistas.

Desde sus temas más clásicos como 'Quién No Lloró Por Amor' hasta sus recientes lanzamientos como 'Mix Se Fue', Papillón promete un show lleno de energía para todos los asistentes. El show iniciará a las ocho de la noche para que el público disfrute y baile lo mejor cumbia en esta espectacular celebración de Halloween.

Papillón estará acompañado por grandes de la cumbia como Bill Orosco, Hermanos Yaipén y Son del Duke, asegurando un espectáculo que resonará en la memoria de todos los presentes. Las entradas ya están disponibles, aprovecha la preventa y cómpralas aquí. ¡Asegura tu lugar en esta gran fiesta!

La verdadera fiesta de Halloween de la cumbia.

De esta manera, esta celebración de Halloween demuestra una vez más el carisma y la cercanía de los locutores de Karibeña con su público. Gracias a la calidad y creatividad de disfraces 'Julissa', la emisora logró poner la cuota de terror y diversión que tanto disfrutaron los oyentes.