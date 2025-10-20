"Me sentí muy feliz de ser Miss Karibeña": Zully celebra su corona y sueña con ser Miss Perú

La joven Zully, conocida por su carisma en TikTok y sus transmisiones en vivo, fue invitada al programa "América Hoy" tras su reciente coronación como Miss Karibeña 2025, y no pudo ocultar la emoción al recordar ese momento tan especial. Incluso se animó a confesar que sueña con ser Miss Perú.

Zully feliz por ser Miss Karibeña 2025 y confiesa su gran sueño

La carismática Zully, popular tiktoker e influencer, visitó el programa "América Hoy" tras ganar el título de Miss Karibeña 2025. En el set, la joven fue recibida entre halagos por Ethel Pozo y Nicole Akari, quienes no dudaron en elogiar su belleza y espontaneidad.

En el programa mostraron el video de su coronación, donde se escuchaba al presentador anunciarla mientras recibía su corona. Durante el evento, la influencer también recibió un cheque simbólico de 3,000 soles.

"Miss Karibeña 2025", mencionaba el presentador en el evento de Radio Karibeña. Zully no ocultó su emoción al recordar ese momento. "Agradezco a toda mi comunidad, las gatchurras, los gatchurros, por todo el apoyo que me dan", dijo entre aplausos. "Llegó tu cheque", soltó Leysi Suárez mientras se lo entregaban en medio de aplausos.

Cuando Ethel le preguntó cómo se sintió al recibir la corona, la joven respondió muy emocionada. Su alegría contagió a todos los presentes en el set.

"Me sentí muy feliz de ser Miss Karibeña. Estaba nerviosa al comienzo, pero hubo tanto público, mi comunidad, todos estaban ahí agradeciendo. Estaba muy feliz, me estaban diciendo: 'Bien, Zully, lo haces muy bien'. Bien lindas eran", confesó.

La emoción no terminó ahí, pues la hija de Gisela Valcárcel le preguntó si tenía aspiraciones más grandes. Zully no dudó en responder con entusiasmo, demostrando que sus sueños van más allá de la reciente corona.

"¿Y sueñas con ser Miss Perú, Zully?", le consultó. Sin dudarlo, Zully respondió: "Sí, sueño con ser Miss Perú... solo me faltan un poco más de clases y ya".

Ante ello, Nicole Akari le dio algunos consejos. Zully consultó si podría seguir comiendo chaufa, la experta le dijo que tendría que hacerlo con menor frecuencia. El divertido intercambio provocó risas entre los conductores y la audiencia.

"Para empezar tienes que ser disciplinada, puntual. Nunca verte en líos ni en problemas, porque a la gente eso no le gusta. Además, debes cuidar tu cabello, piel, uñas, alimentarte bien y ejercitarte, porque todo eso es parte de quererte", explicó. Entre risas, Zully preguntó: "¿Entonces tengo que dejar el chaufa?". A lo que Nicole respondió divertida: "Tienes que dejar el chaufa... de vez en cuando".

Consejos, inglés y cambios

La exreina Marina Mora también opinó sobre la joven y resaltó su potencial para el Miss Perú, señalando que "debe prepararse en pasarela, oratoria y dicción". Zully, por su parte, aprovechó para disculparse públicamente por algunas tardanzas en clases. Aseguró que está mejorando en su puntualidad.

Luego, Edson Dávila le pidió presentarse en inglés, pero Zully provocó risas al decir: "Hello... eh... Peru!". "Es carismática", resaltó Edson Dávila. Finalmente, Zully, de 20 años, aseguró que no piensa cambiar nada de su apariencia. "No, estoy bien así al natural", afirmó con seguridad.

En conclusión, Zully vive uno de los momentos más felices de su vida tras haber sido coronada como Miss Karibeña 2025 y ya tiene claro su siguiente paso: prepararse para el Miss Perú. Convencida dijo que sueña en ser una reina de belleza que represente al país, demostrando que su simpatía y determinación pueden llevarla muy lejos.