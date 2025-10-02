RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Atención, fans! Zully podría hacer la versión cumbia de 'Las Bonitas con las bonitas' con Papillón

Zully fue coronada Miss Primavera Karibeña y celebró junto a Papillón, desatando rumores de una colaboración para lanzar en cumbia su tema debut "Las bonitas con las bonitas".

02/10/2025

La streamer Zully sorprendió a sus seguidores al coronarse como Miss Primavera Karibeña en un concurso digital que reunió a varias personalidades del espectáculo. La joven, visiblemente emocionada, celebró su victoria acompañada de la reconocida orquesta Papillón, quienes pusieron a bailar a los presentes con sus éxitos.

Zully podría grabar su canción debut en versión cumbia con Papillón

Durante el festejo, Papillón interpretó una versión especial en cumbia de "Las bonitas con las bonitas", tema debut de Zully, lo que encendió los rumores de una posible colaboración musical. La complicidad entre ambas partes fue evidente, dejando abierta la posibilidad de que esta fusión se concrete próximamente en un lanzamiento oficial.

La expectativa creció entre los seguidores, quienes no dudaron en imaginar cómo sonaría el tema en una versión profesionalizada por la orquesta. Esta posibilidad ha generado gran entusiasmo, considerando que Papillón es una de las agrupaciones más queridas en el género tropical y goza de gran popularidad.

Cabe destacar que Zully ya había manifestado en anteriores oportunidades su interés en colaborar con artistas de la cumbia, entre ellos los Hermanos Yaipén. Ahora, su reciente acercamiento a Papillón abre un nuevo capítulo en su naciente trayectoria musical, que podría consolidarse con una propuesta fresca y juvenil en la escena nacional.

El futuro de esta colaboración aún no está confirmado, pero la coronación de Zully y su unión con Papillón durante la celebración dejan entrever que podría ser el inicio de un nuevo proyecto que combinaría la frescura de una influencer con la experiencia de una gran orquesta.

Zully gana el Miss Primavera Karibeña

La influencer y streamer Zully se convirtió en la flamante ganadora del Miss Primavera Karibeña 2025, arrasando con los votos y dejando atrás a varias figuras reconocidas de la música y el espectáculo. Su triunfo marca un nuevo hito en su carrera, consolidando su popularidad entre miles de seguidores y se alza también como una de las figuras más influyentes de redes sociales.

El concurso reunió a destacadas personalidades, pero la favorita del público fue Zully, quien obtuvo el 59% de las preferencias en una votación que alcanzó las 8,268 participaciones. Muy por debajo quedaron Ana Lucía Urbina, Marina Gold e Ivana Yturbe, ninguna superando el 20% de apoyo, lo que refleja la amplia ventaja de la influencer.

Es así que, el triunfo de Zully no solo marca un paso importante en su camino como influencer, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades musicales. La posibilidad de grabar junto a Papillón podría darle un impulso clave para consolidarse en la escena artística nacional.

