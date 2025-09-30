Abogado de 'Cri Cri' sobre apelación de la otra parte: "¿Cómo están seguros de que saldrá a su favor?"

El caso de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', sigue generando polémica en el ámbito judicial y mediático. Esta vez, su abogado, Eduardo Medina, se mostró sorprendido porque la contraparte asegura que la apelación presentada saldrá a su favor, algo que, según él, no se puede predecir con tanta certeza.

Abogado de 'Cri Cri' cuestiona seguridad de la otra parte

En "Magaly TV La Firme", el abogado de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri' levantó la voz. El letrado Eduardo Medina mostró su sorpresa porque, según él, la otra parte afirma con demasiada seguridad que la apelación será favorable para ellos.

Dudas en el proceso judicial. En conversación con Magaly Medina, el letrado explicó que la apelación ya fue concedida, pero que hasta el momento no existe fecha programada para la audiencia ni tampoco ha recibido alguna notificación oficial. Lo que llamó su atención fue la confianza de la parte acusadora.

"Ya se ha realizado la apelación, no tenemos fecha para audiencia, no me han notificado con nada aún. Lo que sí me parece raro, y lo ratifico en este espacio, es que la otra parte asegura que esta apelación va a estar a su favor. Ellos dicen: 'Estoy seguro de que esto será así'. ¿Cómo pueden estar seguros? Sumamente raro", cuestionó el abogado.

Magaly responde con todo. La conductora no se quedó callada y lanzó un comentario directo al aire, sumándose a los cuestionamientos. Además, reconoció que en el país todo puede pasar, pero remarcó su deseo de que el proceso se resuelva con justicia.

"¿Y cómo pueden estar seguros? Ni que ellos fueran el Poder Judicial. ¿Ellos son el juez? ¿Acaso ellos son el fiscal?... Esperemos que la justicia se incline realmente por la verdad y no por quien tenga las condiciones económicas mejores", sostuvo.

Versión de la defensa

El abogado de Cristian Martínez expuso cuáles serían los posibles motivos detrás de la acusación contra su defendido. Según explicó, la familia de 'Cri Cri' sospecha que el acceso que él tenía a las cuentas de Jefferson Farfán habría generado resentimientos y, por ello, lo habrían señalado. A nivel personal, el letrado considera que la agraviada no querría desdecirse de lo que declaró en un inicio.

"La familia cree que la única razón posible es el posicionamiento que Cristian tenía frente a otras personas, pese a ser familia directa. Era la mano derecha. Pienso que, como seres humanos, nos cuesta admitir un error. A pesar de las pruebas, han seguido adelante con la acusación. Posiblemente (la agraviada no quiere contrariar a quienes la acompañan en la defensa)", explicó.

El abogado de 'Cri Cri' también explicó que la denuncia habría seguido adelante pese a que, según él, existen pruebas que favorecerían a su cliente. Incluso comparó este caso con otros antecedentes judiciales.

"Por más que han salido pruebas de todas las especialidades, han seguido para adelante y hasta el día de hoy", dijo el abagado, quien además aseguró que muchas veces las víctimas pueden rectificarse después de años. "Hasta cadenas perpetuas se han tenido que romper a raíz de una rectificación de hechos por parte de la víctima. No es la primera vez que pase eso", señaló.

El video en discusión

Uno de los puntos más polémicos del caso es el supuesto video que, según la parte acusadora, mostraría a 'Cri Cri'. Sin embargo, Eduardo Medina desestimó esa versión.

"El video existe definitivamente, pero no se observa a nadie saliendo del cuarto de la agraviada. Solo se ve a una persona subiendo y bajando escaleras, y ni siquiera se puede identificar con claridad quién es", aclaró. El abogado también indicó que lo que se ve podría confundirse: "Puede ser una toalla como puede ser un short. No se distingue bien. No hay nada concreto", remarcó.

Lo que se espera ahora. El caso sigue en investigación y la expectativa es grande. El abogado insiste en que todas las pruebas legales, incluso las realizadas por el Estado, están a favor de su cliente. Aun así, la otra parte asegura que la apelación será resuelta a su favor, algo que ha despertado suspicacias.

Por ahora, la última palabra la tiene el Poder Judicial. Y la pregunta que lanzó el abogado aún resuena: ¿cómo alguien puede estar tan seguro de un fallo antes de que los jueces decidan?

En conclusión, el caso de 'Cri Cri' mantiene en vilo a la opinión pública. Mientras su abogado reclama imparcialidad y cuestiona la seguridad de la contraparte, el público espera que la resolución se base en la verdad y las pruebas, dejando de lado cualquier influencia externa.