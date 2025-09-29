Abogada de la víctima en el caso de 'Cri Cri' responde tras 'EVDLV': "La sentencia es totalmente errada"

Christian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', reapareció en la televisión para relatar el episodio que lo llevó a prisión y defender su inocencia después de once meses tras las rejas. Sin embargo, las declaraciones que dio en "El Valor de la Verdad" desataron una fuerte respuesta de la defensa de la presunta víctima.

La abogada de la víctima cuestiona la sentencia

En el magazine "América Hoy", la abogada Olga Salazar se presentó para fijar la posición de su defendida. La letrada aseguró que la resolución que favoreció a Martínez "no se ajusta a los hechos" y que la familia de la agraviada está "bastante preocupada" por el fallo.

"Esta sentencia es totalmente errada, realmente estamos preocupados con la familia. Ha quedado claro que es falso lo que se ha difundido en algunos medios sobre la supuesta falta de pruebas de la agresión. En la sentencia se ve que los magistrados señalaron que sí existían elementos", expresó Salazar con firmeza.

La abogada sostuvo que no se valoraron pruebas clave, como imágenes de cámaras de seguridad, ni se dio el peso debido a la declaración de la víctima. Para la abogada, la liberación de Martínez obedece a una identificación incompleta, pero insiste en que existen testigos que lo ubican en la escena, lo que, a su criterio, hace insostenible la versión de inocencia que se brindó

"Hay duda para los jueces sobre quién fue totalmente identificado, pero no consideraron el tema de las cámaras. La agraviada lo ha reconocido de manera persistente y no hay indicios de animadversión. Además, testigos cercanos han señalado que él estaba en los hechos", remarcó.

Cuto Guadalupe no brindó apoyo a Cri Cri

En el programa, 'Cri Cri' narró que su tío Cuto no lo apoyó cuando estuvo preso, a pesar de que su madre, Cecilia Guadalupe, presentó pruebas de su inocencia. La negativa dejó devastada a la familia y complicó la situación legal de Christian.

"Por recomendación de un familiar me fijo, anda habla con Lucho, dile que te apoyo porque yo necesitaba evitar que esto siga creciendo. Yo habré ido tres o cuatro meses después, le dije que tengo las pruebas que mi hijo no tocó a esa persona. Me dijo que no, que el video, y me fui 10 cuadras llorando de rabia porque no sabía a quién pedir ayuda", contó Cri Cri.

Además, la madre de Christian detalló que Cuto le proporcionó un abogado que solo cobró dinero y no cumplió su promesa de sacarlo de la cárcel.

"Apenas llegó ahí me dice sobrino, te voy a traer un abogado. Llegó a la casa y Lucho me dijo: 'Él es buen abogado, en cinco días'. Me sacó 2 mil dólares más 3 mil soles, y de la desesperación mía era que tenía esos días para que no lo manden a prisión y de la desesperación le pagamos", añadió Cecilia Guadalupe.

Mientras Christian Martínez intenta limpiar su nombre ante la opinión pública, la defensa de la presunta víctima insiste en que el fallo que lo liberó ignoró pruebas fundamentales. Las acusaciones de su madre contra Cuto Guadalupe añaden un nuevo matiz a un caso que mezcla tensiones familiares y cuestionamientos al sistema judicial.