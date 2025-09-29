Exproductor de Maju Mantilla denunció penalmente a Gustavo Salcedo tras agresión: "Intentó hacer daño"

La situación de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, se complica tras el ataque al exproductor de "Arriba mi gente", Christian Rodríguez. La abogada del productor, Gabriela Navarro, confirmó en "América Hoy" que ya se presentó una denuncia penal por agresión y por una serie de amenazas previas.

Christian Rodríguez denuncia penalmente a Gustavo Salcedo

La polémica entre Christian Rodríguez, exproductor de "Arriba mi gente", y Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, sigue dando de qué hablar. Tras la agresión ocurrida en San Isidro, la defensa de Rodríguez confirmó que ya presentaron una denuncia penal contra Salcedo, quien no solo habría atacado físicamente al productor, sino que también lo habría amenazado en varias ocasiones.

En el programa "América Hoy", la abogada de Rodríguez, Gabriela Navarro, reveló que las acciones legales ya están en marcha. Estas fueron presentadas no solo por la reciente agresión de Gustavo Salcedo, sino también por antecedentes de violencia y amenazas que habrían afectado a la familia de Christian.

"Nosotros ya hemos presentado la denuncia penal en contra de Gustavo Salcedo como corresponde y por las agresiones sufridas el día viernes. Pero no solo por eso, también por todo lo previo que han sido también agresiones físicas, amenazas contra el señor Christian y también contra su entorno familiar", explicó con firmeza.

La defensora sostuvo que lo ocurrido no fue un simple altercado, sino un ataque planeado. Destacó que cuentan con videos y testigos que respaldan cada detalle de la denuncia.

"Nosotros no creemos que haya sido solamente un intento de agresión. La agresión se hizo. Si ven en las imágenes, este señor lo que intenta es atropellar, es hacer daño", afirmó, dejando claro que la familia de Rodríguez estuvo en peligro.

Navarro también recalcó que el violento episodio ocurrió mientras el hijo menor de Rodríguez estaba dentro del vehículo. Subrayó que exponer a un menor en esas circunstancias agrava la gravedad del delito.

"Estaba un menor dentro del auto, al final choca el vehículo. Es un atentado contra la vida del señor Christian Rodríguez porque él sabía, tenía conocimiento de que estaba con su hijo y con su esposa en nuestro estudio", advirtió.

El programa mostró las impactantes imágenes donde se ve a Salcedo embistiendo la camioneta de Rodríguez. Después, baja del vehículo, lo derriba y le da patadas en el suelo, mientras la esposa del productor intenta defenderlo desesperada.

¿Por qué no denunció antes?

Ante la pregunta de por qué Christian Rodríguez no había denunciado antes, la abogada respondió con claridad. Remarcó que el productor actuó con cautela hasta reunir las pruebas necesarias para respaldar su acusación.

"Por temor. Él estaba en nuestro estudio tratando de terminar con toda la recopilación de la información para denunciar estos hechos", relató la letrada.

Rodríguez, que terminó con la cabeza herida, tuvo que ser atendido de inmediato por los paramédicos que llegaron al lugar. La violencia de la escena causó indignación en redes sociales y generó un pedido de justicia de parte de los televidentes y usuarios que siguieron el caso.

La defensa de Christian Rodríguez asegura que el video de la agresión es solo una prueba más de un historial de hostigamientos y amenazas. La denuncia penal busca que se sancione no solo el ataque del último viernes, sino también los episodios de acoso que, según la defensa, Rodríguez y su familia han soportado desde hace meses. Mientras tanto, Gustavo Salcedo, esposo Maju Mantilla, guarda silencio.

En conclusión, con las imágenes difundidas en televisión y la denuncia formal presentado por el exproductor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez, ahora será la justicia la que decida el futuro de Gustavo Salcedo, quien enfrenta un proceso que podría traerle serias consecuencias legales.