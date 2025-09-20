Tragedia en el fútbol ecuatoriano: Jonathan 'Speedy' González perdió la vida en un ataque armado

El fútbol ecuatoriano quedó conmocionado tras la sorpresiva muerte de Jonathan González, exmediocampista de Independiente del Valle, Liga de Quito y otros clubes. El jugador perdió la vida en un ataque armado ocurrido en Esmeraldas, donde se encontraba desarrollando su carrera futbolística, dejando un vacío en la comunidad deportiva y un profundo pesar entre sus seguidores.

Detalles del asesinato y contexto del caso

Según información de Ecuavisa, González fue atacado en su vivienda ubicada en el barrio Vista al Mar. Sujetos armados ingresaron al domicilio y dispararon varias veces mientras el exfutbolista se encontraba sentado, consumiendo bebidas alcohólicas.

El hecho generó gran conmoción en Ecuador, especialmente porque se produce semanas después de que otros dos jugadores, Maicol Valencia y Leandro Yépez, del club Exapromo Costa, fueran asesinados. En el caso de Valencia y Yépez se presume que fueron víctimas colaterales de un ataque armado, mientras que los primeros informes sobre González indican que se trató de un ataque directo contra él.

Las autoridades ecuatorianas trabajan en la elaboración de un informe pericial que confirme todos los detalles del caso. Mientras tanto, clubes como la Federación ecuatoriana de Fútbol enviaron sus mensajes de condolencias, mostrando el apoyo del fútbol regional ante esta trágica pérdida.

🕊️ Nota de pesar: Jonathan González pic.twitter.com/C9Rpy4unYb — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 20, 2025

Trayectoria futbolística y mensajes de apoyo

Jonathan, apodado 'Speedy', comenzó su carrera profesional en 2011 con Independiente del Valle. Posteriormente, jugó en diversos clubes de Ecuador, México y Paraguay, incluyendo Leones Negros, León, Dorados y Olimpia de Paraguay. En Ecuador también defendió las camisetas de Liga Deportiva Universitaria, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de Julio.

González también fue convocado por la selección ecuatoriana, participando en la Copa América 2015 y en algunos partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. La FEF expresó su pesar por esta irreparable pérdida:

"Acompañamos con profundo pesar a su familia, a sus compañeros y a toda la familia del club 22 de Julio F.C. Nos unimos a su dolor", señaló la institución.

Por su parte, Olimpia de Paraguay, equipo que González defendió en 2017, también manifestó su apoyo:

"Lamentamos el fallecimiento de Jonathan González, futbolista que defendió nuestra camiseta en 2017. En este momento de profundo dolor acompañamos a los miembros de su familia y allegados"

QEPD. pic.twitter.com/DccGD0LE3e — Club Olimpia (@elClubOlimpia) September 20, 2025

En conclusión, la muerte de Jonathan González vuelve a poner de luto al fútbol ecuatoriano, recordando la vulnerabilidad de los jugadores fuera de las canchas y la importancia de proteger a los deportistas. Su legado en clubes de Ecuador, México y Paraguay, así como su paso por la selección nacional, permanecerá en la memoria de los aficionados y colegas.