Alianza Lima empató 0-0 con la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima igualó 0-0 con la Universidad de Chile en el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y definirán su pase a semifinales el 25 de septiembre en Coquimbo.

Alianza Lima empató 0-0 con la U. de Chile en Matute.
Alianza Lima empató 0-0 con la U. de Chile en Matute. (Composición: La Karibeña)
18/09/2025

Alianza Lima no pudo sacar ventaja en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Pese a contar con el apoyo de su hinchada en el estadio Alejandro Villanueva, el cuadro blanquiazul empató 0-0 con Universidad de Chile, en un duelo que terminó con la expulsión de Carlos Zambrano y que dejó la serie abierta para la revancha en Coquimbo.

Alianza Lima se queda sin ventaja en casa

El encuentro comenzó con intensidad. Apenas a los seis minutos, el delantero chileno Guerrero sorprendió a la defensa íntima y anotó, pero el juez de línea levantó el banderín por posición adelantada, generando el primer susto para los locales. Alianza no se quedó atrás y buscó abrir el marcador.

A los 44 minutos, Fernando Gaibor envió el balón al fondo de la red tras un pase de Eryc Castillo, pero la alegría se apagó rápidamente cuando el árbitro revisó la jugada en el VAR y detectó una mano de Kevin Quevedo en la acción previa, por lo que el gol fue anulado.

En el segundo tiempo el panorama se complicó aún más para los dirigidos por Néstor "Pipo" Gorosito. A los 63 minutos, Carlos Zambrano recibió su segunda tarjeta amarilla por un codazo a Aránguiz y dejó a su equipo con diez hombres.

 Pese a la inferioridad numérica, Alianza Lima mantuvo el orden defensivo y consiguió sostener el empate sin goles, resultado que mantiene la llave abierta para la revancha.

¿Cuándo es el partido de vuelta en Chile?

La definición de la serie se jugará el jueves 25 de septiembre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, a partir de las 7:30 p. m. (hora peruana). La Universidad de Chile será local, pero el compromiso se disputará sin público debido a la sanción que la Conmebol impuso al club chileno tras los incidentes en la ronda anterior frente a Independiente.

La igualdad en Lima deja todo por decidirse en Chile para los dirigidos pro el técnico Néstor Gorosito tras el encuentro, confiado en que su equipo puede lograr la clasificación pese a no haber marcado en casa.

¿Dónde ver el choque decisivo?

El duelo de vuelta entre Alianza Lima y la Universidad de Chile será transmitido en vivo por ESPN, Disney+ y DirecTV para Perú, Chile y toda Sudamérica

En conclusión, Alianza Lima dejó escapar la oportunidad de sacar ventaja en Matute, pero el empate 0-0 le permite mantener intactas sus opciones de avanzar a semifinales. Con la serie abierta y la obligación de marcar en suelo chileno, los íntimos se preparan para un partido que definirá su destino en la Copa Sudamericana 2025.

