Tabla de posiciones Liga 1 2025: así van Universitario, Alianza Lima y Cristal tras la fecha 8 del clausura

La octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 arrancó el viernes 12 de septiembre, tras la pausa por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con el regreso del campeonato, los equipos de la Primera División del fútbol peruano reanudaron la competencia con partidos de alto voltaje y una expectativa creciente por la tabla de posiciones, tanto en el Clausura como en el acumulado.

Resultados que agitaron la jornada siete

Antes de iniciar la fecha ocho, la séptima jornada dejó duelos intensos que reordenaron el Clausura. UTC abrió el calendario recibiendo a Ayacucho FC en el estadio Germán Contreras Jara, pero no supo aprovechar la localía y cayó 1-0.

En Huancayo, Sport Huancayo empezó ganando, pero terminó perdiendo 2-1 frente a Los Chankas. El sábado 13 de septiembre, Sport Boys cayó 1-0 en el Callao ante Comerciantes Unidos, mientras que Alianza Atlético no pudo en casa y perdió por la mínima diferencia ante Juan Pablo II en el calor de Sullana.

Ese mismo día, Alianza Lima vivió una noche electrizante en Matute. A pesar de iniciar arriba en el marcador fue sorprendido por Deportivo Garcilaso, que en el primer tiempo anotó cuatro goles y aunque los íntimos reaccionaron, el cuadro cusqueño se impuso 4-3 en un duelo memorable.

La jornada continuó con Universitario de Deportes visitando a Melgar en Arequipa. Los locales comenzaron arriba, pero los 'cremas' remontaron, llevándose un valioso 2-1. En Cusco, Sporting Cristal y Cusco FC regalaron otro partidazo, los 'dorados' ganaron 3-2, en un duelo de ida y vuelta.

El domingo, también Alianza Universidad recibió a Cienciano en Huánuco, pero el equipo de Roberto Mosquera no pudo frenar a los cusqueños, que golearon 3-0 con tantos de Beto da Silva, Cristian Neira y Jimmy Valoyes.

La tabla del Clausura y el acumulado se aprietan

Con estos resultados, la octava fecha del Torneo Clausura 2025 comenzó a mover las posiciones en ambas tablas: la del Clausura y la del acumulado. Cada equipo empieza a definir sus objetivos de cara al tramo final de la temporada. La pelea por el título, la clasificación a torneos internacionales y la permanencia se viven con intensidad en cada fecha.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 8.

En conclusión, la Liga 1 2025 mantiene a los hinchas en vilo con partidos llenos de goles y sorpresas. Mientras el Clausura avanza, las posiciones cambian y cada punto ganado se vuelve crucial para los clubes que sueñan con campeonar o asegurar un lugar en la Copa Libertadores y Sudamericana. El desenlace promete emociones fuertes en las próximas jornadas.