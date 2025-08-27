Marcos López clasificó a fase de grupos de la Champions League 2025 con el Copenhague

Marcos López se convirtió en el único futbolista peruano que disputará la UEFA Champions League 2025-2026, tras la victoria del Copenhague sobre el Basilea de Suiza por 2-0 en el Parken Stadium. Con un marcador global de 3-1, el defensor peruano aseguró la clasificación de su equipo a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Europa.

Marcos López, titular y protagonista en Copenhague

El futbolista nacional fue titular y disputó los 90 minutos del partido decisivo, consolidándose como pieza clave del equipo danés. Copenhague llegó a esta instancia tras superar varias rondas de clasificación, logrando hoy una victoria clave en casa.

El lateral peruano se abrió en el segundo tiempo gracias a un cabezazo de Andreas Cornelius, tras recibir una asistencia de Elias Achouri. Posteriormente, a los 83 minutos, Youssoufa Moukoko sentenció la serie desde el punto de penal, sellando la clasificación histórica del club.

El recorrido del Copenhague por la denominada ruta de campeones comenzó frente al Drita de Kosovo, con un global de 3-0 (2-0 en la ida y 1-0 en la vuelta). Luego, el equipo superó al Malmö de Suecia por un contundente 5-0 global (0-0 en la ida y 5-0 en la vuelta), consolidando su paso hacia la fase de grupos.

🇵🇪😝 𝗘𝗠𝗢𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗗𝗢: Marcos López será el 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒂𝒏𝒐 en jugar el nuevo formato de la Champions League en toda la historia...



🎥 @FCKobenhavn pic.twitter.com/9iRwFcfbw8 — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) August 27, 2025

El Copenhague espera sorteo de fase de grupos

Tras asegurar su lugar, Copenhague quedó ubicado en el Bombo 4 junto a Mónaco (Francia), Galatasaray (Turquía), Union Saint-Gilloise (Bélgica), Qarabag (Azerbaiyán), Athletic Club (España), Newcastle United (Inglaterra), Pafos (Chipre) y Kairat Almaty (Kazajistán).

El equipo danés aguarda el sorteo para conocer su grupo y a sus rivales en el torneo. Para la fase de grupos los otros bombos incluyen equipos de élite como PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, entre otros.

López vive un gran momento: ha jugado los cinco partidos de clasificación en Champions con 403 minutos y una asistencia, además de participar en cuatro de los seis primeros encuentros de la Superliga danesa con Copenhague. Su buen rendimiento le valió otra convocatoria de Óscar Ibáñez para los partidos de Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay, consolidándolo como pieza clave de la selección.

La clasificación de Marcos López a la fase de grupos de la Champions League marca un hito para el fútbol peruano, consolidando su crecimiento en Europa y su relevancia en la selección nacional. Con un inicio de temporada sólido continúa proyectándose como un referente del fútbol peruano en el escenario internacional.