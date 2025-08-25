Ricardo Gareca reveló especial licencia a Christian Cueva en la selección peruana: "Quería tomar algo"

Christian Cueva se consolidó como uno de los futbolistas más destacados de la selección peruana en los procesos clasificatorios a Rusia 2018 y Qatar 2022. Su talento dentro del campo siempre estuvo acompañado de situaciones extradeportivas que pusieron a prueba su profesionalismo, pero Ricardo Gareca, lo respaldó y ahora sorprende al revelar algunas licencias a 'Aladino'.

Gareca revela licencia a Cueva

En diálogo con el programa "Enfocados" conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola reveló como fue su relación con Christian Cueva durante su instancia como tecnico de la selección peruana en 7 años. El DT aregntino recalcó las virtudes de Cueva como jugador

"A nosotros nos gusta determinado jugador y Christian es un jugador, no digo difícil, para mí es muy buena persona, pero los jugadores muchas veces son especiales. Le gustaba determinadas cosas que nosotros entendíamos, pero él después se transformaba en la cancha... Entonces, había que cuidarlo de algunas cosas, había que decirle, 'Cristian, esto para un poco acá, basta ya, hasta acá llegamos'. Y él lo entendía. Por ahí le dejabas algo...", señaló.

Jefferson Farfán coincidió con la apreciación del "Tigre": "Claro, jugador distinto, para que se sienta tranquilo". El DT reafirmó que esa licencia incluía ciertas libertades personales que ayudaban a mantener la tranquilidad del mediocampista.

"Para que se sienta tranquilo. Quería tomar algo...", añadió Gareca.

Gareca confiesa su preferencia por Perú tras dirigir a Chile

A pesar de que Gareca dejó la dirección técnica de la selección chilena en junio, su vínculo con Perú sigue siendo fuerte. Durante la entrevista, el entrenador fue consultado sobre su país favorito tras haber dirigido ambos seleccionados y no dudó en responder:

"Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile".

Asimismo, el argentino explicó las circunstancias que terminaron con su salida de la 'blanquirroja', pese a haber alcanzado logros históricos como la clasificación al Mundial de Rusia 2018, el repechaje a Qatar 2022 y la final de la Copa América 2019.

"Yo no creía lo que la prensa decía, pero terminó cuando se sentó mi abogado con mi hijo mayor a hablar, (Agustín) Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones, las cuales eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa, entonces no me gustaron las formas y di por terminadas las negociaciones", concluyó.

En conclusión, Gareca confirma que la paciencia y confianza fueron clave para potenciar el talento de Christian Cueva, incluso frente a situaciones complicadas fuera del campo. Además, reafirma su afecto por Perú y el profesionalismo con el que manejó su salida