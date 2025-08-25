RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Deportes

¡INCREÍBLE!

Ricardo Gareca reveló especial licencia a Christian Cueva en la selección peruana: "Quería tomar algo"

Ricardo Gareca reveló que Christian Cueva contaba con permisos especiales para sentirse cómodo dentro y fuera de la cancha.

Ricardo Gareca sorprendió al revelar peculiar licencia a Christian Cueva.
Ricardo Gareca sorprendió al revelar peculiar licencia a Christian Cueva. (Composición: La Karibeña)
25/08/2025

Christian Cueva se consolidó como uno de los futbolistas más destacados de la selección peruana en los procesos clasificatorios a Rusia 2018 y Qatar 2022. Su talento dentro del campo siempre estuvo acompañado de situaciones extradeportivas que pusieron a prueba su profesionalismo, pero Ricardo Gareca, lo respaldó y ahora sorprende al revelar algunas licencias a 'Aladino'.

Gareca revela licencia a Cueva

En diálogo con el programa "Enfocados" conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola reveló como fue su relación con Christian Cueva durante su instancia como tecnico de la selección peruana en 7 años. El DT aregntino recalcó las virtudes de Cueva como jugador

"A nosotros nos gusta determinado jugador y Christian es un jugador, no digo difícil, para mí es muy buena persona, pero los jugadores muchas veces son especiales. Le gustaba determinadas cosas que nosotros entendíamos, pero él después se transformaba en la cancha... Entonces, había que cuidarlo de algunas cosas, había que decirle, 'Cristian, esto para un poco acá, basta ya, hasta acá llegamos'. Y él lo entendía. Por ahí le dejabas algo...", señaló.

Jefferson Farfán coincidió con la apreciación del "Tigre": "Claro, jugador distinto, para que se sienta tranquilo". El DT reafirmó que esa licencia incluía ciertas libertades personales que ayudaban a mantener la tranquilidad del mediocampista. 

Pamela Franco y Christian Cueva reaparecen juntos en Ecuador: "Nuestros momentos son únicos"
Lee también

Pamela Franco y Christian Cueva reaparecen juntos en Ecuador: "Nuestros momentos son únicos"

"Para que se sienta tranquilo. Quería tomar algo...", añadió Gareca.

Gareca confiesa su preferencia por Perú tras dirigir a Chile

A pesar de que Gareca dejó la dirección técnica de la selección chilena en junio, su vínculo con Perú sigue siendo fuerte. Durante la entrevista, el entrenador fue consultado sobre su país favorito tras haber dirigido ambos seleccionados y no dudó en responder:

¡Ovacionado! Ricardo Gareca causa furor en la FIL y los hinchas lo quieren de vuelta: "¡Ciérrenle la puerta!"
Lee también

¡Ovacionado! Ricardo Gareca causa furor en la FIL y los hinchas lo quieren de vuelta: "¡Ciérrenle la puerta!"

"Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile".

Asimismo, el argentino explicó las circunstancias que terminaron con su salida de la 'blanquirroja', pese a haber alcanzado logros históricos como la clasificación al Mundial de Rusia 2018, el repechaje a Qatar 2022 y la final de la Copa América 2019.

"Yo no creía lo que la prensa decía, pero terminó cuando se sentó mi abogado con mi hijo mayor a hablar, (Agustín) Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones, las cuales eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa, entonces no me gustaron las formas y di por terminadas las negociaciones", concluyó.

@yancito.pe RICARDO GARECA ELIGE ENTRE PERÚ O CHILE ❤️#peruanos #gareca #chile #amor #enfocados ♬ only love can hurt like this - <3

En conclusión, Gareca confirma que la paciencia y confianza fueron clave para potenciar el talento de Christian Cueva, incluso frente a situaciones complicadas fuera del campo. Además, reafirma su afecto por Perú y el profesionalismo con el que manejó su salida

Temas relacionados christian cueva Deportes Eliminatorias Sudamericanas Enfocados Ricardo Gareca Selección peruana

Siga leyendo

Lo Más leído

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje tras separación de Maju Mantilla: "Algo está mal"

Samahara Lobatón revela que su pequeña sigue fuera del Perú: "Necesito que mis hijas estén juntas"

Gustavo Salcedo anuncia el fin su matrimonio con Maju Mantilla: "Fueron años muy importantes"

Maju Mantilla habría engañado a Gustavo Salcedo, según productora: "Dicen que con un compañero"

Pamela Franco termina con los rumores de una ruptura con Christian Cueva: "Una distancia enorme"

últimas noticias
Karibeña