Ricardo Gareca renuncia como DT de Chile en conferencia de prensa tras perder contra Bolivia

El entrenador Ricardo Gareca se unió como el nuevo entrenador de Chile para llevarlo al Mundial 2026, tras perder su última esperanza con Bolivia anunció su renuncia. A través de una conferencia de prensa, el antiguo entrenador de la 'bicolor' dio un concreto discurso.

Hoy, 'La Roja' perdió ante Bolivia por un marcador de 2-0, en lo que significó la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Esto le quitó toda esperanza de ir por tercera vez a un mundial y Ricardo Gareca anunció finalmente su renuncia luego de una reunión con los dirigentes.

Como se recuerda, el argentino estuvo dirigiendo a la selección peruana de fútbol en su mejor época en los últimos años. Luego de que no se lograra renovar su contrato, Gareca se convirtió en el DT de Chile hasta el día de hoy.

"Tuvimos una reunión en el vestuario con los dirigentes, con todos y luego con los jugadores y la delegación. Les comunicamos que queríamos descomprimir esto. Quiero agradecer a todos por el respaldo. Quiero dejar en claro que nunca hubo un tema económico. Simplemente, era ponernos de acuerdo. Con la experiencia y carrera que tengo es un golpe duro en y me tengo que levantar, como Chile se tiene que levantar en un futuro", expresó.

Así mismo, Ricardo Gareca comentó que ha sido un golpe muy duro para él retirarse de esa manera, luego de tener tanta experiencia en la carrera. Además, al momento de renunciar no quiso responder ninguna pregunta de la prensa y solo terminó dando un agradecimiento de parte de todo su equipo por la acogida que le dieron durante estos meses.

"Con toda la experiencia y carrera que tengo también es un golpe duro para mí, pero me tengo que levantar, como Chile se tendrá que levantar en un futuro. Eso es lo que les quería decir, no voy a responder preguntas porque no tiene sentido. El motivo de esta conferencia fue en agradecimiento de nuestra estadía de todos nosotros con Chile. Es todo lo que tengo que decir", sentenció al final.