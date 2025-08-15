Génesis Tapia niega tener amante: "Soy una mujer soltera, tengo derecho de salir con quien quiera"

La pelirroja Génesis Tapia volvió a ser noticia tras los comentarios de Joshua Franco, quien aseguró que tenía una relación con ella y que se sintió incómodo al verla en Brasil con su aún esposo, Kike Márquez. La exbailarina no se quedó callada y dejó en claro que no tiene "amante" y que, como mujer soltera, está en todo su derecho de conocer gente.

Génesis Tapia responde a críticas y niega tener amante

Génesis Tapia se pronunció luego de las declaraciones de su exsaliente, Joshua Franco, quien insinuó que tenía una relación con ella y que se sintió incómodo al verla en Brasil junto a su aún esposo, Kike Márquez. Lejos de quedarse callada, la pelirroja salió con todo a aclarar los rumores y a defender su vida personal.

"Soy una mujer soltera, tengo el derecho de salir con quien quiera. No puedo evitar las especulaciones, pero no debo explicaciones a nadie", dijo con firmeza .

Génesis Tapia aceptó que Joshua Franco fue una persona que estuvo conociendo, pero descartó que hubiera algo serio.

"Es una persona que estuve conociendo, nunca lo escondí. Salimos a lugares públicos, pero decidí no formalizar nada mientras estuviera casada. Conocer a alguien no es lo mismo que tener una relación", aclaró.

Si bien descartó que haya sido un romance formal, negó que Joshua pueda ser catalogado como su "amante".

"Jamás dije que alguien fuera mi amante. Eso no es así", recalcó Génesis Tapia en una entrevista con Trome.

Viaje a Brasil por trabajo, según Génesis

Sobre las críticas por haber viajado a Brasil con Márquez, padre de sus hijos, la exbailarina explicó que todo se trató de asuntos laborales. Tapia insistió en que compartir con el padre de sus hijos no significa que haya una reconciliación.

"Fui por trabajo y no me interesa convencer a nadie. Con el papá de mis hijos voy a compartir siempre, igual que con Marco Espinoza, padre de mi segundo hijo", indicó. "Soy soltera y el conocer a alguien no me descalifica como mujer. No comparto que un hombre hable de una mujer, pero se respeta", señaló.

Enfocada en sus proyectos. La ex chica reality también dejó claro que no planea seguir viéndose con Joshua.

"Estoy enfocada en mis cosas, quiero mantenerme así y aquí no hubo amante de nada. Anuncié mi soltería y, después de eso, podía salir con quien quiera", expresó.

Con estas declaraciones, Génesis Tapia pone punto final a las especulaciones sobre un supuesto triángulo amoroso. Fiel a su estilo, dejó claro que vive su vida sin pedir permiso y que su prioridad es su familia y sus proyectos personales.

En resumen, Génesis Tapia asegura que no hay engaños ni historias ocultas. Para ella, ser separada le da la libertad de manejar su vida sentimental a su manera, sin importar los comentarios que pueda recibir. Y, como siempre, sus declaraciones prometen seguir dando de qué hablar en el mundo de la farándula.