Génesis Tapia viajó a Brasil y se reencontró con Kike Márquez: "No he regresado, ni tengo intención"

Génesis Tapia volvió a estar en el centro de la atención luego de que surgieran imágenes y registros que indicaban que ella y su esposo, Kike Márquez, se encontraban en el mismo país, Brasil, pese a haber anunciado su separación definitiva tras nueve años de matrimonio y tres hijos, incluido un bebé nacido a inicios del 2025.
Génesis Tapia y Kike Márquez coinciden en Brasil
Durante la reciente edición del programa Magaly TV: La Firme, se reveló que Génesis Tapia viajó a Brasil, destino donde también se encuentra Kike Márquez desde el primero de agosto, según registros migratorios. A pesar de que no compartieron fotografías juntos, algunas publicaciones en sus redes sociales hicieron sospechar que estarían en el mismo lugar.
La producción del programa intentó confirmar con Génesis si había habido un reencuentro con Kike en Brasil. La exmodelo y abogada aclaró que su viaje responde únicamente a compromisos profesionales vinculados a la empresa que tienen en común.
"El lleva una semana en Brasil por la empresa que tenemos. Yo llegué recién ayer para firmar unas contrataciones y para ver proveedores de mi marca. No he regresado ni tengo ninguna intención. Soy una mujer soltera. Casada, pero soltera", respondió vía WhatsApp.
Génesis Tapia es vista con empresario antes de su viaje
Además de la coincidencia con su esposo en Brasil, Génesis Tapia fue captada en Lima disfrutando una noche en el bar Amador, ubicado en San Isidro, acompañada por un joven empresario llamado Joshua Franco, junto a unos amigos. La pareja se retiró del lugar y luego se dirigió a una zona de discotecas en Miraflores, terminando la noche juntos en un edificio de oficinas.
Cabe señalar que a finales de julio, Joshua le regaló flores a Génesis, gesto que fue difundido en redes. Consultada sobre esta relación, la exmodelo no negó que está conociendo a personas, pero dejó claro que no hay un compromiso formal.
"Es una persona que estoy conociendo, solo eso. Es muy caballero conmigo y tiene la intención de enamorarme, pero por ahora prefiero tomarme un tiempo. Venía de una reunión con mis amigas, quería ir al baño y él me dejó entrar al edificio donde están sus oficinas, son edificios corporativos. Pero no hay nada que esconder", explicó.
Aunque la coincidencia geográfica entre Génesis Tapia y Kike Márquez en Brasil avivó los rumores sobre una posible reconciliación, la expareja ha dejado claro que están en etapas diferentes. Mientras Tapia se enfoca en sus proyectos empresariales y en conocer nuevas personas, niega cualquier intención de retomar su relación con Kike.