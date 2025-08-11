Génesis Tapia, candidata al Congreso, no responde pregunta básica sobre el parlamento: "Ahí sí, me agarraste"

Hace unos meses, Génesis Tapia anunció que postulará para el Congreso de la República para las elecciones generales de 2026 por el partido Avanza País. Es así como la figura pública estuvo en una entrevista respondiendo algunas preguntas sobre su conocimiento del parlamento, pero se viraliza al desconocer un aspecto básico.

Génesis Tapia no conoce sobre la 'Semana de representación'

En el podcast 'Tenemos que hablar', la exchica reality Génesis Tapia se encuentra visitando varios medios para dar a conocer su postulación oficial al Congreso de la República con el partido Avanza País. Durante la entrevista, se somete a una ronda de preguntas básicas sobre el parlamento.

Estuvo respondiendo algunos cuestionamientos, pero un momento de su entrevista se vuelve viral en las redes sociales. La razón se debió que la exintegrante del programa 'Combate' no supo responder tras ser consultada el significado de la 'semana de representación'.

"Ahí sí, me agarraste. Esa no la he tenido en cuenta, pero aquí estamos, no solamente para hacer un examen de conocimientos, sino que también estamos aquí para decir que no solamente respondiendo algunas preguntas estás capacitado para eso, considero que tengo la preparación para poder aportar desde mi punto como postulación", expresó la abogada tratando de justificar al no poder responder.

Otras respuestas sobre el parlamento

Las redes sociales también cuestionaron a Génesis Tapia al no poder responder claramente las preguntas anteriores. La candidata fue consultada sobre la diferencia entre interpelación y censura, esto dijo.

"Bueno, la censura es un hecho en el cual, ya no se da... como su mismo nombre lo dice, la interpelación te da la libre posibilidad de poder apelar. En derecho, nosotros lo trabajamos como recurso impugnatorio (...) En la censura ya es un tema en el cual, pues, ya se censura a uno de los congresistas con respecto a puntos o infracciones que se hayan dado por el congresista en este caso", expresó la joven.

Es así como Génesis Tapia al no poder responder todas las preguntas sobre el parlamento, señala que sí se siente preparada para poder ejercer el trabajo dentro del Congreso de la República. Además, comenta que tiene planes para poder mejorar el país y poder trabajar con todo su equipo, si es que gana las elecciones generales en el 2026 donde está postulando con el partido de Avanza País. Aunque, muchos usuarios en redes la han cuestionado al no poder responder las preguntas básicas.