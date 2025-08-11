Gian Piero Díaz pone el parche tras incomodidad de Renzo Schuller en 'EEG': "No queda de otra"

El repentino ingreso de Gian Piero Díaz a Esto es guerra tomó por sorpresa a su excompañero Renzo Schuller, ya que ellos tienen historia como conductores de Combate y luego de Esto es guerra, pero terminaron distanciados por temas personales. Ahora que han vuelto a estar en un mismo programa, se ha reavivado la relación.

¿Qué dijeron Renzo y Gian Piero sobre su reencuentro?

Las cámaras del programa Más Espectáculos fueron a entrevistar a ambos conductores y obtuvieron versiones encontradas. Mientras Renzo afirmaba no haber tenido idea de la sorpresa que tenía preparada la producción para él, Gian Piero tomó la situación con más humor.

"En absoluto, no tenía la menor idea. Lo que sí me queda claro es que tengo que hablar de mi aumento ", dijo Renzo Schuller, visiblemente desencajado y sarcástico, dejando entrever que podría pedir un aumento de sueldo por este nuevo ingreso.

Por su lado, Gian Piero dijo que su ingreso tomó por sorpresa a todos, ya que él hizo la negociación con la producción lejos de todos y, aunque lamenta que algunas personas se hayan incomodado, se debe respetar el ambiente laboral.

"Ya no es un tema mío, es un tema que maneja producción siempre y así ha sido. Lamentablemente, la sorpresa es parte del concepto reality y te va a caer la sorpresa. Yo entiendo perfectamente la incomodidad y el malestar, pero es así, no queda de otra", dijo Díaz.

Consultado sobre su permanencia en el reality de competencia, Gian Piero Díaz afirmó que se divierte mucho al haberse reencontrado con los chicos. Iba a aprovechar la oportunidad al máximo con miras a quedarse de forma permanente.

"Yo me divierto, pero no depende de mí. Si fuera por mí, me gustaría compartir un tiempo con los chicos y el equipo, pero vamos a ver, aprovechar y disfrutar lo que toca y, si se extiende, bien."

Es así que, Gian Piero Díaz volvió a Esto es guerra causando sorpresa entre sus excompañeros. Aunque algunos se mostraron incómodos, él mantiene una actitud positiva y espera disfrutar esta nueva etapa, sin dejar de lado la posibilidad de quedarse de forma permanente en el reality.