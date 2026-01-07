Amy Gutiérrez confirma romance con cantante en viaje con amigos: "Qué días bonitos estamos pasando"

La cantante Amy Gutiérrez vuelve a acaparar la atención, esta vez por su vida sentimental. La salsera confirmó que está viviendo un nuevo romance luego de compartir imágenes de un viaje con amigos, donde se dejó ver muy cercana al cantante, compositor y productor José Carlos García.

Amy Gutiérrez hace público su romance con cantante

La artista Amy Gutiérrez se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Chincha, en una casa con piscina y rodeada de naturaleza. Aunque en un inicio parecía solo una escapada entre amigos, las publicaciones en redes sociales terminaron revelando que entre Amy y José Carlos García hay algo más que una simple amistad.

La primera señal llegó desde la cuenta de José Carlos García. El cantante publicó una historia, que fue reposteada por la salsera, donde aparece tomando de la mano a Amy Gutiérrez frente a una piscina de agua azul, en un ambiente tranquilo y soleado que transmitía relax y complicidad.

En la historia, Jose Carlos etiquetó a la cantante y colocó un corazón rojo. Además, acompañó la imagen con la canción "Tus Zapatos" de Noreh.

"Al que le diste este lugar. Que loca estás. Por ser mía. Lo decidiste impulsiva como cruzar la calle sin mirar. Que loca estás", dice la letra de la canción. El mensaje fue reforzado con emojis de paz, amor y destellos.

06.01.26 | Amy Gutiérrez luce a su nuevo amor, el cantante José Carlos García, durante viaje con amigos. Fuente: Instagram de Amy Gutiérrez pic.twitter.com/mEudFBl69O — @ghelanma (@ghelanma) January 7, 2026

Minutos después, fue la propia Amy Gutiérrez quien terminó por confirmar el romance, aunque sin hacerlo de forma directa. La cantante compartió una historia donde se le ve jugando vóley junto a sus amigos, disfrutando del viaje y del buen clima.

Junto al video, Amy escribió una frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores: "Qué días bonitos estamos pasando por aquí".

Para muchos, la historia del cantante reposteada por Amy Gutiérrez y este mensaje fueron la confirmación definitiva de que la artista atraviesa un momento especial en lo personal. La cantante se ve tranquila, feliz y disfrutando una nueva etapa lejos de polémicas.

Ya se habían dejado ver juntos en Navidad

Este no sería el primer indicio del romance. Semanas atrás, durante las celebraciones navideñas, José Carlos García compartió una publicación mostrando cómo pasó esa fecha especial. En uno de los videos aparece Amy Gutiérrez sonriendo, vestida de blanco y sosteniendo una caja de besos de moza, dentro de una casa decorada con motivos navideños y un nacimiento.

En ese post, el cantante etiquetó a Amy y escribió: "Mi Navidad este 2025". Como detalle final, también se observan dos zapatos chocando, gesto que muchos interpretaron como una señal de cercanía entre ambos.

José Carlos García presumió su Navidad con Amy Gutiérrez. (Captura de pantalla)

En conclusión, sin necesidad de grandes anuncios, Amy Gutiérrez confirmó su relación con el cantante José Carlos García pequeños gestos que hablaron por sí solos. Todo indica que la artista prefiere vivir esta etapa con calma, sonrisas y lejos del ruido, demostrando que, a veces, las historias más bonitas se cuentan sin tantas palabras.