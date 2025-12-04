Mamá de Mario Irivarren se desvive en elogios para Onelia Molina: "Me siento bendecida"

La Navidad está cada vez más cerca y varias figuras del espectáculo ya comienzan a vivir el espíritu festivo. Entre ellas, Onelia Molina, quien protagonizó un tierno momento junto a Marcela León, madre de Mario Irivarren. Ambas aparecieron en un enlace en vivo con América Hoy para mostrar cómo avanzan con los preparativos navideños, dejando ver la sólida relación que mantienen y el cariño que se tienen.

Onelia Molina enternece al mostrarse unida a su suegra

En medio de un año marcado por retos personales, Onelia Molina sorprendió a los televidentes al mostrarse afectuosa con la mamá de Mario Irivarren. Durante el enlace, la arequipeña se refirió con mucho cariño a Marcela León, gesto que encantó a los conductores del programa y al público.

"Es mi familia acá", expresó Onelia, recordando que sus padres viven en Arequipa y que ella ha encontrado en la madre de Mario un hogar en Lima. La química entre ambas se hizo evidente en pantalla, mostrando la cercanía que han construido con el paso del tiempo.

Doña Marcela también dejó claro el aprecio que siente por la joven. Con una sonrisa, destacó las cualidades de su nuera y no dudó en elogiarla públicamente.

"Es una gran persona, es una joven excelente", dijo con orgullo. Además, Marcela León aseguró sentirse afortunada de tenerla en su vida. "Yo estoy muy feliz con ella, me siento bendecida", agregó, dejando ver que la modelo se ha ganado por completo su corazón.

Mario Irivarren revela costoso gasto su mamá en un árbol de Navidad

Mientras Onelia y Marcela compartían su momento navideño, Mario Irivarren también dio que hablar hace unos días, pero por una anécdota que recordó en su nuevo podcast, La Manada. El exchico reality narró entre risas la vez que transfirió S/1.600 a su mamá para que decorara el árbol navideño.

Él pensó que ese monto sería más que suficiente para llenar de adornos toda la estructura, pero la realidad fue distinta. Según contó, al llegar a casa encontró el árbol decorado solo hasta la mitad. Sorprendido, le preguntó a su madre qué había pasado con el dinero.

"Yo, cuando vi el árbol decorado a medias, le pregunto: '¿Qué pasó, mamá?'. Ella me respondió: 'No me alcanzó, hijo'. '¡No puede ser!', le dije. '¿Cómo no va a alcanzar para decorar el árbol completo con S/1.600?'", relató.

El momento provocó risas en el set del podcast y abrió paso a una conversación sobre los altos costos de la decoración navideña. Mario confesó que no imaginó que el presupuesto terminaría siendo insuficiente, mientras sus compañeros bromeaban sobre el extravagante gusto de su madre para los adornos.