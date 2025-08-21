RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Le manda su apoyo!

Magaly elogia a Maju Mantilla tras su separación de Gustavo Salcedo: "Es una mujer encantadora"

En su programa, Magaly no dudó en elogiar a Maju Mantilla resaltando sus grandes cualidades tras el anuncio de separación de Gustavo Salcedo.

Magaly Medina elogia a Maju Mantilla tras su separación de Gustavo Salcedo
Magaly Medina elogia a Maju Mantilla tras su separación de Gustavo Salcedo (Composición Karibeña)
21/08/2025

El fin del matrimonio de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla ha causado conmoción entre el público, al pensar que era una pareja muy sólida. Es así como Magaly Medina se ha solidarizado en su separación y no dudó en resaltar sus grandes cualidades que han conquistado el corazón de miles de seguidores. 

Magaly desborda de elogios a Maju Mantilla

Ha pasado un día de pronunciamiento de Gustavo Salcedo anunciando el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, aunque la modelo no se ha pronunciado y tampoco se ha presentado en su programa de TV. Esto indicaría que aparentemente la ex reina de belleza no lo estaría pasando muy bien o está evitando a la prensa. 

Por su lado, Magaly Medina no dudó en elogiar las grandes cualidades que la modelos siempre ha desbordado. La popular 'urraca' comenta que Maju siempre ha sido una persona muy empática que desborda dulzura a quien la conoce. 

"Es una mujer guapa, que siempre nos ha parecido que transmite una energía tan bonita que yo creo que va a salir adelante. Ella se merece un amor bonito y ese amor ya no lo era (...) Es encantadora, destila dulzura. Así como yo les puedo parecer bruja, ella creo que a todo el mundo y hay un consenso en eso, es una mujer que tiene una dulzura increíble. Siempre es muy amable, muy dulce, muy empática y eso creo que algún hombre lo valorará. Adelante Maju, vamos", expresó la conductora de TV. 

@josepastord aconsejo a MAJU!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #majumantilla #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

¿Paul Michael en nuevo grupo? Anuncia lanzamiento de videoclip con Pamela López como protagonista
Lee también

¿Paul Michael en nuevo grupo? Anuncia lanzamiento de videoclip con Pamela López como protagonista

¿Qué sabe sobre su separación?

Lo que ha llamado la atención a los medios, es que Maju Mantilla y su esposo han pasado un viaje juntos hace unos pocos días en Argentina. Siempre se los ha visto muy juntos, pero tras el ampay de Gustavo Salcedo, se confirmó que estaban distanciados. Aunque trataron de seguir unidos por la familia, al parecer todo terminó a su fin. 

"No sabemos si eso fue un punto de inflexión, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que luego que ella dijera 'estamos distanciados' en un primer momento, empezaron a viajar juntos en familia... no sabemos si fueron solos como parejas o con los hijos", contó Medina. 

De esta manera, aún se desconoce la razón por la cuál Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se han separado. La exreina de belleza aún no se ha pronunciado en sus redes sociales o algún medio de televisión, pero Magaly Medina le manda todo su apoyo llenándola de elogios. 

Marisol niega retomar su amistad con Christian Cueva: "Me dolió que permita esos apelativos hacia mí"
Lee también

Marisol niega retomar su amistad con Christian Cueva: "Me dolió que permita esos apelativos hacia mí"

Temas relacionados Gustavo Salcedo Magaly Medina Maju mantilla

Siga leyendo

Lo Más leído

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje tras separación de Maju Mantilla: "Algo está mal"

Gustavo Salcedo anuncia el fin su matrimonio con Maju Mantilla: "Fueron años muy importantes"

Abogada de Christian Cueva responde a Pamela López: "Nos sorprende su reacción tan agresiva"

Falleció Juan Carlos Ramírez, querido actor que participó en 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe'

¡Solo duró un mes! Orquesta Candela revela que Paul Michael ya no forma parte de su delantera musical

últimas noticias
Karibeña