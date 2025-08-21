Magaly elogia a Maju Mantilla tras su separación de Gustavo Salcedo: "Es una mujer encantadora"

El fin del matrimonio de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla ha causado conmoción entre el público, al pensar que era una pareja muy sólida. Es así como Magaly Medina se ha solidarizado en su separación y no dudó en resaltar sus grandes cualidades que han conquistado el corazón de miles de seguidores.

Magaly desborda de elogios a Maju Mantilla

Ha pasado un día de pronunciamiento de Gustavo Salcedo anunciando el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, aunque la modelo no se ha pronunciado y tampoco se ha presentado en su programa de TV. Esto indicaría que aparentemente la ex reina de belleza no lo estaría pasando muy bien o está evitando a la prensa.

Por su lado, Magaly Medina no dudó en elogiar las grandes cualidades que la modelos siempre ha desbordado. La popular 'urraca' comenta que Maju siempre ha sido una persona muy empática que desborda dulzura a quien la conoce.

"Es una mujer guapa, que siempre nos ha parecido que transmite una energía tan bonita que yo creo que va a salir adelante. Ella se merece un amor bonito y ese amor ya no lo era (...) Es encantadora, destila dulzura. Así como yo les puedo parecer bruja, ella creo que a todo el mundo y hay un consenso en eso, es una mujer que tiene una dulzura increíble. Siempre es muy amable, muy dulce, muy empática y eso creo que algún hombre lo valorará. Adelante Maju, vamos", expresó la conductora de TV.

¿Qué sabe sobre su separación?

Lo que ha llamado la atención a los medios, es que Maju Mantilla y su esposo han pasado un viaje juntos hace unos pocos días en Argentina. Siempre se los ha visto muy juntos, pero tras el ampay de Gustavo Salcedo, se confirmó que estaban distanciados. Aunque trataron de seguir unidos por la familia, al parecer todo terminó a su fin.

"No sabemos si eso fue un punto de inflexión, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que luego que ella dijera 'estamos distanciados' en un primer momento, empezaron a viajar juntos en familia... no sabemos si fueron solos como parejas o con los hijos", contó Medina.

De esta manera, aún se desconoce la razón por la cuál Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se han separado. La exreina de belleza aún no se ha pronunciado en sus redes sociales o algún medio de televisión, pero Magaly Medina le manda todo su apoyo llenándola de elogios.