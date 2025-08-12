'Prima' de Josimar tomará medidas legales tras amenazas: "Si algo me pasa, solo habrá un responsable"

Desde que Josimar fue ampayado con una mujer tomados de la mano y llamarla 'prima', la joven Verónica González decidió desmentirlo contando todo lo sucedido. A raíz de eso, ha estado recibiendo amenazas y ha decidido tomar medidas legales en España mandando advertencia.

Verónica denuncia amenaza tras ampay con Josimar

A través de sus redes sociales, Verónica González salió a contar que lo dicho por Josimar sería mentira y que sí habrían tenido un encuentro íntimo. Ante eso, afirma que ha recibido amenazas conta ella y su familia. Por ello, ha tomado la decisión de iniciar medidas legales desde España y asegura que también pondrá una denuncia por difamación, luego que el peruano afirmara que ella lo estaba extorsionando.

"He recibido amenazas fuertes hoy, aquí en Europa con la policía no se juega. Tomaré medidas, formularé una denuncia por difamación y amenazas. Si algo llega a pasarme a mí o a cualquiera de mi familia solo habrá un responsable", expresó la joven por medio de sus redes sociales.

Las declaraciones de la 'prima'

Durante el programa 'Ponte en la cola', la joven Verónica González se comunicó con los conductores para contar su verdad. Es así como reafirma que tuvo una relación íntima con Josimar durante su estadía en España. Además, comenta que debido a su forma de actuar del salsero, decidió a guardar pruebas para probar todo.

"Hemos tenido una relación íntima de pocas horas y hasta nos conocimos, fuimos a un hotel, a su concierto y hubo ese 'feeling', ese coqueteo. Me prometió cosas, me dijo cosas que a mí no me parecieron. 'No, yo tengo que tomar cartas' y empecé a guardar pruebas, actualmente me está acusando de extorsión y no es así", expresa en vivo la venezolana durante una llamada.

Así mismo, cuenta que el peruano le dijo que estaba soltero y tras ser emitidas las imágenes juntos en España salió a la luz María Fe Saldaña, le reclama. Ante ello, el salsero le dice que le había entendido mal y que solo no había hablado con su pareja durante una semana.

Después que Verónica González saliera a contar todo lo sucedido con el cantante Josimar con pruebas en mano de fotografías y audios, le ha empezado a llegar amenazas. Por ello, comunicó que tomará medidas legales para salvaguardar su vida y afirma que solo habrá un responsable si le pasa algo a ella o su familia.