Suhey Cipriani abandonó sus estudios en España y el Miss Perú por César Vega: "Estaba cegada"

Suheyn Cipriani contó que ella fue quien buscó conocer a César Vega porque le parecía muy atractivo. Además, reveló que su relación inició muy rápido y fue muy intensa, tanto que ella decidió abandonar sus estudios en España para quedarse con él y, posteriormente, dejó de lado su sueño de ser Miss Perú para quedar embarazada.

Suheyn dejó todo por César Vega

La modelo narró que fue ella quien empezó a darle "like" a las historias de César en Instagram, y luego él respondió con otros "likes" para que, posteriormente, inicien una conversación mediante redes sociales.

" Me gusta físicamente. A mí me gusta ese color de piel, canela, oscuro, sus ojos grandes y esos labios rellenitos . Dicen que la belleza está en el ojo del observador, entonces mi ojo vino así de fábrica. Me parece atractivo", dijo.

La modelo dijo que, tras conversar durante varios días, nunca coincidían en sus tiempos para salir, y ella se alistaba para viajar a España porque iba a tomar un curso de dos meses. La mañana en que ella iba a viajar, César la invitó a desayunar para conocerse.

Ambos fueron al restaurante Cala y, para sorpresa de la modelo, César no pidió nada de comer, sino una botella de vino y empezó a beber sin control, y ella lo acompañó. Sin embargo, en medio de la conversación, el cantante de salsa le pidió que se quedara en Perú, a pesar de que ella saldría en unas horas, y ella aceptó.

Suheyn abandonó el Miss Perú por César Vega

En otro momento de la entrevista, la modelo reveló que, tras llevar unos meses de relación con el cantante de salsa, él le pidió que se convirtieran en padres y comenzaron un tratamiento de fertilidad, lo que significaba que Suheyn no podría participar en el Miss Perú, ya que se dedicaría a ser madre de familia.

Cipriani confesó que en años anteriores había quedado como segunda finalista en el Miss Perú, por lo que tenía grandes posibilidades de ganar al año siguiente, pero decidió abandonar todo, y que César también le había permitido renunciar a los Grammys para formar una familia juntos.

Sin embargo, después de la ola de violencia que vivió junto al cantante, se dio cuenta de que él realmente no iba a dejar nada por ella, ya que sus promesas quedaron en el aire y la relación se volvió tormentosa.

De esta manera, y aunque Suheyn Cipriani sacrificó mucho por César Vega, la relación se tornó difícil y llena de promesas incumplidas. Finalmente, ella entendió que debía alejarse para protegerse y retomar su vida, dejando atrás un capítulo complicado y doloroso.