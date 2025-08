Marisol a Leslie Shaw por postular sola a los Latin Grammy con 'Hay Niveles': "Nadie la conocía en la cumbia"

La artista Marisol fue la primera cantante femenina de la cumbia peruana que aceptó grabar un dueto con Leslie Shaw con "Hay niveles". Es así como ahora, la 'gringa' decidió postular este sencillo a los Latin Grammy 2025, pero no menciona a la Faraona y esta fue su respuesta.

Hace unos días, Leslie Shaw informó a sus seguidores que presentó tres sencillos para que postulen a los premios Latin Grammy 2025. Entre ellos, figura la canción "Hay Niveles" que grabó con Marisol, pero en su publicación no menciona a la 'Faraona' siendo cuestionada por miles de seguidores.

"For Your Consideration Latin Grammy 2025. 'Hay Niveles' es una cumbia empoderada para todas las que saben lo que valen y no aceptan menos. Gracias a cada persona que la ha bailado, cantado y compartido. Y gracias a los miembros de la Academia por apoyar la música tropical hecha desde Perú", escribió Shaw en sus redes.