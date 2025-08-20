¡A su estilo! Hermanos Yaipén cantan "Nunca te haré llorar" de los Backstreet Boys en CUMBIA

Hermanos Yaipén es una de las agrupaciones más sonadas y de reconocidas por su trayectoria en el Perú. Están a poco de celebrar sus 25 años y acaban de lanzar la versión cumbia de la clásica canción "Nunca te haré llorar" de los Backstreet Boys.

"Nunca te haré llorar" de los Backstreet Boys en CUMBIA

A través de sus redes sociales, Hermanos Yaipén han compartido un video donde afirman que cualquier tema puede sonar muy bien en cumbia. Es así como la delantera del grupo interpreta la icónica canción "Nunca te haré llorar" de los Backstreet Boys a su estilo, estando disponible en todas sus redes sociales.

Backstreet Boys es una boy band estadounidense de música pop de los 90's integrada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson. La banda tuvo varios éxitos musicales que sonaron a nivel mundial.

Esta versión cumbia realizado por los Hermanos Yaipén ha cautivado al público, que han llenado de elogios las redes sociales. Así mismo, ha sumado miles de reproducciones en todas sus redes sociales.

"Qué bonito arreglo, les quedó", "Buenísima esta versión me hace querer bailar!! Tremendo éxito de los BSB", "Mi Backstreet Boys de la cumbia favorito", "Nunca te haré llorar en cumbia peruana, se rifaron bien", "Me encantó", "Mi parte favorita de la canción le quedó hermosa", "BSB Yaipén", "Son geniales", fueron algunos de los comentarios de

Hermanos Yaipén celebrarán sus 25 años

Durante la entrevista, los fundadores del grupo revelaron que estarán el 20 de setiembre realizando un gran concierto por su 25 aniversario en la Explanada de Plaza Norte. Hermanos Yaipén se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes del Perú por sus canciones icónicas y haber tenido en sus filas a grandes cantantes que ahora brillan con luz propia.

Es así como revelaron que todos sus exvocalistas vuelven a este concierto único solo por aquella noche y volverán a cantar sus clásicos temas. No solo eso, sino que también tendrán invitados internacionales que cantarán las canciones más sonadas de la orquesta. Incluso, revelaron que viene preparando un disco llamado 'Somos cumbia, Somos Yaipén'.

Entre los artistas invitados están La Mosca Tsé Tsé, José Luis Rodríguez 'El Puma', La Bella Luz, Armonía 10 de Walther Lozada, Orquesta Candela, Los Capos de Colombia, Amaranta y muchos más.

De esta forma, Hermanos Yaipén vienen preparando varias sorpresas para sus seguidores a puertas de celebrar sus 25 años de historia musical. Entre ellos, el lanzamiento de la canción "Nunca te haré llorar" de Backstreet Boys en cumbia.