Maju Mantilla comparte reflexión tras polémica con Gustavo Salcedo: "Nunca olvidemos de agradecer"

La conductora Maju Mantilla decidió recibir el 2026 con un mensaje de tranquilidad y reflexión, luego de un año complicado marcado por la polémica con su esposo Gustavo Salcedo. A través de sus redes sociales, la ex Miss Mundo dejó en claro que su mayor deseo es vivir con paz y valorar cada aprendizaje que le dejó el 2025.

Maju Mantilla pide tranquilidad tras escándalo con Gustavo Salcedo

Tras varios meses en el ojo público por el escándalo con Gustavo Salcedo, Maju Mantilla optó por despedirse del 2025 y recibir el 2026 con un mensaje sencillo, lleno de gratitud y fe. En su publicación, agradeció por la vida, por las oportunidades y por el apoyo constante de sus seguidores, quienes la acompañaron incluso en los momentos más difíciles.

"Que este 2026 nos traiga tranquilidad y nunca olvidemos de agradecer por cada día de vida, por cada oportunidad, por cada momento vivido, por cada aprendizaje. Gracias a todos porque me acompañan siempre, a través de mis redes sociales", escribió la conductora, recibiendo cientos de mensajes de respaldo.

Además, Maju compartió un resumen personal de lo que fue su 2025. En una lista de recuerdos, mencionó viajes con sus hijos, cumpleaños familiares, reuniones con amigos, logros laborales y momentos delicados, como la preocupación por la salud de su padre, quien estuvo internado en UCI, o el fallecimiento de su madre. Todo ello fue acompañado de fotos que mostraban distintas etapas del año.

Entre las imágenes, llamó la atención una foto junto a Gustavo Salcedo en la que ambos aparecen junto a su hija durante su primera comunión. Estas publicaciones generaron comentarios y especulaciones, ya que la pareja atravesó una fuerte crisis el año pasado.

Como se recuerda, en el 2025, Gustavo Salcedo acusó públicamente a Maju Mantilla de haberle sido infiel con su entonces productor Christian Rodríguez. El escándalo creció y terminó con una denuncia contra Salcedo por agresión, luego de un grave incidente que fue ampliamente difundido en los medios de espectáculos.

Maju declaró tras el escándalo

Luego de ese difícil episodio, Maju decidió alejarse de las cámaras por un tiempo. Sin embargo, semanas después reapareció en un evento público y fue abordada por la prensa. Con pocas palabras, dejó ver que estaba enfocada en seguir adelante y retomar su trabajo.

"Enfocarme en lo positivo... Muchas gracias", dijo cuando le preguntaron por su regreso a la vida laboral, evitando entrar en detalles sobre su situación personal.

Otro momento que sorprendió fue cuando confirmó que aceptó las disculpas públicas de Gustavo Salcedo. El empresario se había retractado de sus acusaciones.

Ante la consulta directa de la prensa, Maju respondió de forma breve pero clara: "Sí", dejando claro que decidió perdonar a su todavía esposo.

En conclusión, con su mensaje de fin de año, Maju Mantilla busca cerrar una etapa difícil tras la polémica con Gustavo Salcedo y empezar el 2026 con serenidad. Sin polémicas ni declaraciones extensas, la conductora apuesta por la calma, el agradecimiento y el bienestar de su familia, dejando en claro que su prioridad ahora es vivir en paz.