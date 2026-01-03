Papillón presentó a su 'Chica Caramelo' en el Cumbiaño Nuevo: "Nuestro distintivo"

La orquesta Papillón dio la bienvenida al 2026 a lo grande durante el Cumbiaño Nuevo. En una noche llena de baile y emoción, el grupo presentó a su nueva 'Chica Caramelo' y celebró el regreso de la querida 'Ñañita', Claudia Salazar, quien volvió a su casa musical frente a un público que no dejó de aplaudir.

Papillón hizo la presentación de su 'Chica Caramelo'

El show de Papillón fue uno de los más comentados del Cumbiaño Nuevo. Desde el inicio, el público respondió con energía, cantando y bailando cada tema. La presentación no solo marcó el inicio del año para la orquesta, sino también el lanzamiento de un nuevo concepto que busca convertirse en su sello para este 2026: la 'Chica Caramelo'.

Durante la transmisión, la reportera de Karibeña destacó lo que se vivía en el escenario y entre la gente. La respuesta llegó de inmediato por parte de Nicole Flores, quien aseguró que empezar el año trabajando fue la mejor forma de recibirlo.

"Chicos, ¿cómo han sentido la energía del público? Los he visto bailar, gozar y hasta llorar", comentó, reflejando el ambiente de fiesta que se apoderó del lugar. "La verdad, felices y contentos de recibir el año trabajando. Yo creo que es la mejor cábala. El público ha gozado, ha bailado y ha recibido el año con orquesta papillona", señaló la cantante.

Uno de los momentos más llamativos de la noche fue la presentación oficial de la "Chica Caramelo". Entre bromas y aplausos, la reportera recordó otros bailes popular y lanzó la novedad.

"¡Fuerte los aplausos! Eso es cierto, una mejor cábala que trabajar, ¿sí o no? Por ahí escuché que existe la 'Chica Rap', la 'Chica Chocolate' y la 'Chica Bombón'. Y ahora existe la chica caramelo", dijo.

Fue entonces cuando Mafer Portugal explicó cómo nació esta idea dentro del grupo. Detalló que se trata de una propuesta pensada para conectar con el público y darle un sello propio a la orquesta.

"La inventamos ahí un poquito porque nos gusta esa canción que está viral en TikTok. Y necesitamos acá nuestro distintivo. Así que ya tenemos a la chica caramelo. Me presento", comentó, mientras el público celebraba la ocurrencia.

La escena se volvió aún más divertida con la intervención del animador Jhomar Reyes. Él apareció con una peluca amarilla y señaló ser "Tu chica caramelo", desatando risas y más aplausos.

El regreso de la 'Ñañita' y lo que se viene para Papillón

Otro de los momentos más emotivos fue cuando hablaron del retorno de Claudia Salazar a Papillón. La cantante no ocultó su alegría por volver a compartir escenario con la orquesta.

"Estoy emocionada, muy feliz de recibir el año nuevo con mi familia, Papillón", expresó ante el público.

Además de cantar y recibir el cariño de la gente, la orquesta aprovechó para adelantar que ya trabajan en nuevos proyectos. Nicole Flores confirmó que vienen preparando música nueva para este año, mientras Mafer Portugal fue clara sobre lo que se espera del grupo en esta nueva etapa.

"(¿Se vienen novedades? Cuénteme) Claro que sí, ya estamos preparando la nueva producción 2026, porque como lo dijo Mafer Portugal, este es nuestro año, ¿sí o no Mafer?", dijo Nicole. "Este es el prime de Papillón, así que prepárense porque este 2026, Papillón se viene con todo", señaló Mafer.

En conclusión, con la presentación de la 'Chica Caramelo', el regreso de Claudia Salazar y el anuncio de una nueva producción, Papillón dejó en claro que el 2026 será un año clave para la orquesta. Entre risas, emoción y mucha cumbia, el grupo arrancó el año reafirmando su conexión con el público y prometiendo más sorpresas en los próximos meses.