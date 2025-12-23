Alexandra Hörler muestra por primera vez a su hija en TV: "Ha venido a cambiar nuestra vida"

La periodista Alexandra Hörler mostró por primera vez a su pequeña hija Isabella en televisión y se sinceró sobre su nueva etapa como mamá primeriza a los 41 años. La conductora mostró a su bebé en "Magaly TV La Firme" y confesó que jamás pensó en ser madre, pero la vida la sorprendió con el mejor regalo.

Alexandra Hörler presenta a su hija en TV

La periodista Alexandra Hörler presentó por primera vez a su bebé Isabella en televisión y conmovió al contar su experiencia como mamá primeriza a los 41 años. En una entrevista exclusiva para "Magaly TV La Firme", la comunicadora habló con el corazón en la mano y aseguró que su pequeña ha transformado por completo su vida.

Alexandra apareció junto a su esposo, el odontólogo Juan Francisco Pardo. No pudo ocultar la emoción de tener entre sus brazos a su hija de apenas un mes de nacida.

"Hola, Magaly, ¿cómo estás? Estoy aquí con mi esposo y con la nueva princesita de nuestra familia. Ella es Isabella. Esta es su primera entrevista para televisión. Está un poquito inquieta, pero es su primera Navidad. Ella es la princesita que ha venido a cambiar nuestra vida", dijo con una sonrisa.

La periodista confesó que nunca imaginó convertirse en madre, ya que tenía otros planes en mente. La periodista también expresó lo agradecida que se siente por esta nueva etapa en su vida, asegurando que Isabella llegó en el momento perfecto para completar su familia.

"Yo siempre había dicho que no iba a ser mamá, que quería viajar, hacer muchas cosas con él. Pero un día dijimos: 'Bueno, ya'. Nos costó bastante, pensábamos que no iba a pasar y, cuando menos lo esperábamos, llegó ella. Cuando nació fue un cambio total. Decía que iba a volver a trabajar rápido, pero ahora no me imagino separándome de mi hija", contó emocionada.

Hörler también destacó el papel de su esposo, quien la acompaña en esta nueva etapa. Asimismo, Hörler destacó que su esposo ha sido un pilar fundamental durante el proceso de adaptación, brindándole apoyo constante en el cuidado de su bebé y fortaleciendo aún más su relación.

"Claramente yo paso más tiempo con ella porque él sale a trabajar, pero cuando llega dice: 'Yo le voy a dar su leche'. A veces le digo: 'Duérmela tú', porque cuando la saco de mis brazos no duerme. Él está siempre pendiente, me ayuda en todo. Ha sido mi apoyo total", reveló.

Por su parte, Juan Francisco compartió la alegría de volver a ser papá después de más de una década. El odontólogo señaló que la llegada de Isabella le permitió disfrutar nuevamente de la paternidad con más madurez y emoción.

"Después de 12 años he vuelto a ser papá y eso me trae mucha nostalgia, muchos recuerdos de cuando mis hijos eran bebés, pero también mucha alegría. Esta Navidad será increíble junto a Isabella y mis hijos", expresó el odontólogo.

Una Navidad llena de amor

La periodista contó que esta será una Navidad muy especial, ya que su hija lleva el nombre de su abuela y usa prendas con gran valor sentimental. Entre risas, Alexandra reveló que su espíritu navideño se desató por completo. Reveló que se excedió en compras de decoración y su pareja se sorprendió.

"Estas mediecitas eran mías. Mi mamá las ha guardado por 41 años. También hay ropa que tejió mi abuelita, que era mía, y ahora la usa ella. Mi abuela se llamaba Isabel, y ella nació el mismo día que mi abuela, el 8 de noviembre. Por eso se llama Isabella... Me puse a comprar mil cosas para Navidad. Casi se muere (mi esposo), cuando vio la cuenta", dijo Alexandra.

En conclusión, Alexandra Hörler vive una de las etapas más felices de su vida al disfrutar su nueva faceta como madre. La periodista y su esposo, Juan Francisco Pardo, se mostraron emocionados por la llegada de Isabella, quien ha llenado su hogar de amor y ternura. Su historia refleja una maternidad plena, vivida con gratitud y alegría, en una Navidad que sin duda será inolvidable para toda la familia.