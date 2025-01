Alexandra Hörler más enamorada que nunca: "Estoy casada con el amor de mi vida"

La periodista Alexandra Hörler, reconocida por su trayectoria en diversos programas de televisión, ha regresado a la pantalla chica después de un año, sorprendiendo a sus seguidores con su nuevo programa "Paren todo" en Panamericana Televisión. Tras dedicarse al mundo de YouTube y la radio, Hörler ahora incursiona en un formato periodístico renovado, asegurando estar en un momento de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional.

Con el estreno de su nuevo programa, Alexandra atraviesa una etapa de renovación personal y profesional. En una entrevista con "Trome", la periodista reveló cómo se siente más enamorada madura y cómoda en esta nueva faceta. Hörler compartió detalles de su matrimonio con el doctor Juan Francisco Pardo, con quien contrajo matrimonio en 2021.

A pesar de las dificultades que enfrentaron en el pasado, Alexandra destacó los valores y principios de su esposo, mencionando cómo ha aprendido mucho de él, especialmente porque proviene de una familia disfuncional.

En otro momento de la conversación, al hablar de su boda, la periodista recordó la ceremonia en Barbados, que fue un evento íntimo, solo para ellos dos, antes de celebrar con la familia en Lima. Aunque no descartó tener hijos en el futuro, aclaró que en un principio no estaba interesada en casarse ni en tener hijos, pero con el tiempo cambió de opinión

"Cuando lo conocí le dije que no quería casarme ni tener hijos, pero acepté casarnos y sé que fue lo correcto. Así que no sé qué pueda pasar más adelante", dijo la periodista.

El año pasado durante la emisión del programa 'Magaly TV, la firme' se dio a conocer los nombres de varias celebridades peruanas que utilizan la aplicación de citas Bumble. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos televidentes fue descubrir que entre ellos se encuentra Juan Francisco Pardo, el esposo de la periodista.

Aunque en su momento Alexandra había aclarado la situación, los rumores persistieron. Aprovechando su regreso a los

, Hörler aprovechó la oportunidad para explicar nuevamente lo sucedido. Aunque le reclamó a su esposo por no haber cerrado su cuenta, la situación no afectó la solidez de su relación.

"Me llamaron de Magaly para decirme que estaba en esa plataforma. Le pregunté y me dijo: 'No te acuerdas que lo desinstalé'. Cuando me enviaron la captura de pantalla, me explicó que la foto había sido tomada en 2021, antes del accidente que sufrió en 2022". "Le dije, 'eres medio sonso, mira el roche que me haces pasar'", expresó con humor.