¡Qué palta! Tato Luna es acusado de 'enamorar' a varias mujeres y él responde con carta notarial

El periodista Renato 'Tato' Luna está envuelto en un escándalo mediático, ya que la noche de ayer Magaly TV: La Firme reveló que durante los últimos meses estuvo enamorando a varias chicas y ahora las ha amenazado con enviarles cartas notariales si salen a contar detalles de los amoríos que tuvieron.

El escándalo estalló cuando el comentarista deportivo oficializó su relación con la influencer gastronómica María José Vigil, conocida como 'Majo con sabor'. Inmediatamente después, un grupo de chicas comenzó a exponer sus chats con Tato, que tenían fecha de días previos a que él oficializara su romance.

Según el periodista, había decidido darse una oportunidad en el amor después de varios años solo, lo cual fue desmentido por una joven de identidad anónima, quien afirmó que Renato le dedicaba frases románticas y la trataba como si fuera su pareja.

"Sospecha de los que te dicen amor a los días de conocerte. Sospecha de los que te dicen que te aman, que no podrían vivir sin ti. Te atrapan emocionalmente para luego controlarte" , escribió la joven junto a una publicación donde exponía los chats que tuvo con Luna.

Otra de las jóvenes que salió a exponer a Renato Luna fue una cantante de nombre Susan Green, quien afirmó que habían sido vecinos hace un tiempo y que tenían encuentros esporádicos.