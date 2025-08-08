Thamara Gómez confirma que volvió a terminar con el cómico Álvaro Aurora: "Le deseo lo mejor"

Thamara Gómez reveló que ha terminado nuevamente su relación con el cómico Álvaro Aurora, tras ingresar a la agrupación Son del Duke. La joven cantante confirmó que actualmente se encuentra soltera y, al parecer, la ruptura con Álvaro se dio en los mejores términos, ya que le desea lo mejor en sus proyectos personales.

Thamara Gómez grita su soltería

La nueva integrante de Son del Duke realizó una transmisión en vivo en TikTok y, tras varias preguntas de sus seguidores, confirmó su reciente separación de Álvaro. Cabe resaltar que no es la primera vez que terminan, ya que en junio también se separaron y, a los pocos días, se reconciliaron.

"Sí, chicos, estoy soltera, de verdad estoy soltera. Igual yo le deseo muchos éxitos a Álvaro, pero las cosas suelen pasar así. Todo lo mejor del mundo, y que le vaya muy bien en sus proyectos", contó.

Asimismo, pidió a todos sus seguidores que la apoyen ahora que forma parte de Son del Duke, el orgullo leonardino. Thamara no dudó en destacar el gran talento y belleza de sus compañeras y anunció que próximamente tendrá muchas sorpresas musicales.

"Muchas gracias por su cariño, y a toda la gente que me está apoyando en esta nueva etapa de mi vida: Son del Duke. Apóyennos porque hay muchísimo talento, hay muchas chicas muy guapas y yo he venido a sumar porque es un equipo. Se vienen cosas bonitas", agregó.

Thamara es presentada en Son del Duke

¡Tremenda sorpresa para los fans de la cumbia! Thamara Gómez sorprendió al ser anunciada como nueva integrante de la agrupación chiclayana Son del Duke. A través de un llamativo video en redes sociales, la cantante de 26 años y mucha experiencia en los escenarios fue presentada oficialmente como la nueva voz de la orquesta, desatando furor entre los fans de la cumbia.

Thamara Gómez, recordada por su paso en Corazón Serrano y Puro Sentimiento, ha sido presentada oficialmente como la nueva vocalista de la agrupación chiclayana Son del Duke. La noticia fue anunciada a través de un curioso video en redes sociales que desató emoción entre sus seguidores.

En el video, se ve a la cantante llegar a Chiclayo con sus maletas rojas. Luego, manda un mensaje por WhatsApp que dice: "Hola, ya llegué a Chiclayo". De inmediato, la agrupación le responde con su clásica frase: "Bienvenida a Chiclayo. BIENVENIDA A SON DEL DUKE. ¡CHÚPATE LA PLATA!"

De esta manera, la cantante inicia así un nuevo capítulo en su vida profesional y personal, enfocándose en sus proyectos musicales y en fortalecer su vínculo con el público. Thamara promete que llegarán novedades y muchas sorpresas para sus seguidores en los próximos meses.