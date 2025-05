Álvaro Aurora se pronuncia tras ruptura con Thamara Gómez: "Solo los dos sabemos lo que sucedió"

El cómico ambulante Álvaro Aurora decidió pronunciarse públicamente luego de que la cantante Thamara Gómez anunciara el fin de su relación sentimental con él. La noticia generó revuelo en redes sociales y programas de espectáculos, donde ambos fueron blanco de comentarios y especulaciones.

Aurora aclaró que su relación terminó el pasado 6 de mayo y negó que la ruptura esté relacionada con declaraciones dadas por él en televisión. Afirmó que sus palabras en el programa de Magaly Medina fueron tomadas con humor, en línea con su perfil de comediante, y pidió no malinterpretar sus intenciones.

El artista expresó que no está de acuerdo con la forma en que se dio por terminada la relación, y aseguró que muchos detalles solo son conocidos por ambos. Añadió que ha recibido críticas y ataques injustos en redes, impulsados por interpretaciones erróneas de la situación.

"En vista del comunicado emitido por mi ex pareja donde se me tilda practicamente de mal agradecido es algo que no comparto, acepto que es injusta la forma en la que esto está terminando y solo los dos sabemos lo que sucedió", agregó.