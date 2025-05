Thamara Gómez confirma ruptura con Álvaro Aurora y le responde con todo: "No necesito un show"

Thamara Gómez rompió su silencio y confirmó que su relación con el cómico Álvaro Aurora llegó a su fin. A través de un comunicado en redes, la cantante puso punto final al romance luego de que él dijera que sus indirectas eran solo parte de un "show" para un nuevo proyecto.

Luego de que Álvaro Aurora hablara con el programa "Magaly TV La Firme", diciendo que todo lo que pasaba con Thamara Gómez era parte de una estrategia, la cantante se hartó y decidió aclarar las cosas de una vez por todas.

Thamara, exintegrante de Corazón Serrano, dejó claro que nunca necesitó de escándalos para destacar en su carrera musical.

Thamara Gómez anuncia separación de Álvaro Aurora. (Instagram)

"No sé si su vida gira en base de su 'show', pero en mi caso no es así... trabajo desde los 12 años para apoyar económicamente a mi familia" , se lee.

Thamara también se mostró decepcionada por la actitud de Álvaro hacia su familia. Según contó, su mamá siempre lo trató con cariño, pero él ni siquiera tuvo el gesto de agradecer. A pesar de todo, Thamara le deseó lo mejor y se despidió con clase.

"Con mucha tristeza y decepción escribo este comunicado porque esto no solo me afecta a mí, sino también a mi familia... ni siquiera tuvo la gentileza de salir por la puerta grande agradeciendo a mi madre que lo quiso como a un hijo", comentó. "Me quedaré con todo lo bonito y con la tranquilidad que siempre hice las cosas bien, fui buena mujer, leal y respetuosa... deseo que le vaya muy bien en la vida y que sea muy feliz", señaló.