Chechito responde a Leslie Shaw por burlas a su ropa: "La ropa no hace a la persona"

La disputa mediática entre Sergio Romero, más conocido como 'Chechito', y Leslie Shaw continúa dando qué hablar en el mundo del espectáculo. Luego de que la intérprete de "Hay niveles" lanzara indirectas en sus redes sociales y cuestionara la vestimenta del cantante de cumbia, el joven artista decidió responder con firmeza.

Durante una reciente entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Chechito fue consultado sobre los comentarios negativos que habría recibido por parte de la rubia, quien incluso insinuó que él utilizaba ropa "bamba". El líder de "Chechito y los Cómplices de la Cumbia" no se quedó callado y respondió con una mezcla de ironía y crítica directa.

"Lo de 'hay niveles' se lo dice a todo el mundo. Creo que quiere ser cumbiambera y por eso se mecha con todos. ¿Cuál es el problema con usar Gamarra o ropa fake? Si tiene niveles, también debería tener niveles para responder. La ropa no hace a la persona. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda", soltó Chechito, visiblemente molesto por los ataques.

Además, recordó que ya había ofrecido disculpas tanto públicas como privadas por el malentendido que surgió tras su participación en El Valor de la Verdad, donde evitó responder una pregunta relacionada a Leslie Shaw.

"Son decisiones de ellos. Yo he pedido disculpas públicas e internamente, y creo que con eso ya fue. Las cosas no se solucionan peleando ni armando este tipo de shows", expresó.

El día de ayer en el programa, "Ponte La Cola", 'Chechito' fue interrogado sobre si realmente tuvo algo con Leslie Shaw. El líder de la agrupación 'Chechito' y los cómplices de la cumbia' fue enfático al negar cualquier tipo de relación amorosa con la rubia y detalló lo que ocurrió en el programa que encendió la controversia.

"¿Tuviste algo con Leslie Shaw? Absolutamente nada. Hubo un problema a la hora que presionaron el botón, hasta yo me sorprendí. Aunque corren rumores y dicen que di una señal, yo te digo: no quería que presionen el botón", aclaró.

Según reveló, tras el incidente, Leslie se comunicó con él por mensaje privado. Si bien el contenido de sus publicaciones sugería una molestia mayor, Romero aseguró que la conversación fue más tranquila de lo que se percibió públicamente.

"Ella me escribe a mí después de que publica en sus estados y no se enojó tanto como lo que publicó", comentó. Asimismo, dijo que le pidió disculpas por el mal rato, aunque reconoció sentirse desilusionado por la reacción de Shaw: "En estas situaciones difíciles es cuando uno conoce a la persona, y qué mal, porque ya me di cuenta de cómo es realmente. Ella está decepcionada de mí y yo estoy decepcionado de ella", afirmó con firmeza.