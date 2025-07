'Chechito' revela detalles sobre su encuentro con Xiomy Kanashiro: "Le pedí que se quedara"

Sergio Romero, más conocido como 'Chechito', se presentó en el programa 'El valor de la verdad' y sorprendió al hablar abiertamente sobre una experiencia que vivió con Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista Jefferson Farfán. En el espacio conducido por Beto Ortiz, el joven cantante aclaró que sí pasó tiempo con la modelo en un Airbnb.

Durante su confesión, el vocalista de cumbia contó que, aunque sí estuvo con Xiomy Kanashiro en un departamento rentado por Airbnb, esto respondió únicamente a fines artísticos. En esa locación se grabó el primer videoclip en el que él actuaba junto a una modelo profesional, lo que en su momento le generó cierto nerviosismo.

Romero también reveló que, al inicio, la modelo se mostró reticente a usar bikini durante la grabación. Sin embargo, fue convencida por la producción para realizar una escena en la bañera y también resaltó que Xiomy supo brindarle confianza desde el inicio.

"Me dijo que no iba a salir en bikini, que no iba a haber beso. Yo estaba en la sala y ella en la habitación. Llegué y Xiomy estaba en el baño en bikini. La convencieron. Me dijo: 'Agarra con confianza'. Me dijo tranquilo. Es tu primer videoclip", narró.