Magaly lanza duro comentario sobre Gabriela Serpa: "Ya no me cae, se portó mal con un equipo que la apoyó"

Magaly Medina fue directa y sin pelos en la lengua al hablar de Gabriela Serpa en su programa en vivo. Todo ocurrió durante la última edición de "Magaly TV La Firme", cuando Alfredo Benavides fue su invitado. La 'Urraca' dejó clarito que ya no quiere saber nada de la modelo.

Mientras conversaban sobre el circo de Alfredo, apareció en pantalla una imagen donde también estaba Gabriela.

De inmediato, Magaly reaccionó: "Es que ella no nos simpatiza, porque si no te hubiera dicho que la traigas, pero no nos simpatiza". Benavides, un poco sorprendido, respondió: "Sí, sé señora, pero ya pues... Usted era la que decía: 'Ay, cómo me caen bien ustedes dos'. ¿Pero ahora qué?".