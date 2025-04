Padre de Gabriela Serpa pide 100 MIL SOLES a 'urracos' de Magaly a cambio de parar proceso judicial

Un nuevo escándalo sacude el mundo del espectáculo tras la difusión de un audio en el programa Magaly TV: La Firme. En la grabación se escucha al padre de Gabriela Serpa, Boris Serpa, pedir la cuantiosa suma de 100 mil soles cambio de frenar una denuncia judicial contra tres periodistas involucrados en una polémica con la actriz.

Polémica por denuncia de Gabriela Serpa

El pedido ocurrió durante una reunión entre Boris Serpa, el abogado Elio Riera y los reporteros Otto Díaz, John Tirado y Gianfranco Pérez. Estos últimos enfrentan una investigación del Ministerio Público por insinuaciones ofensivas y la supuesta mención de contenido íntimo de Serpa durante un episodio de su podcast, emitido en diciembre de 2024.

Recordemos que el incidente generó la salida abrupta de Gabriela Serpa del set, afectada por las declaraciones. La situación provocó gran indignación pública y llevó al Ministerio de la Mujer a intervenir y ahora, se ha filtrado un audio donde el progenitor de la actriz cómica exige una fuerte suma para parar la denuncia contra Otto, John y Gianfranco.

"Bueno, vamos a arreglar la situación, voy a conversar con Gaby y todo, pero yo, particularmente, menos de cien mil no", dijo Boris Serpa sin saber que estaba siendo grabado por los periodistas.

Reporteros se pronuncian

Ante los pedidos de Boris y Elio, los periodistas aseguraron no contar con los recursos para cumplir con el pedido. Ellos calificaron la exigencia como una forma de presión, ya que implicaba detener un proceso legal a cambio de una compensación económica.

Además, los periodistas Gianfranco Pérez y John Tirado se pronunciaron en su programa Puro Floro, señalando sentirse arrinconados por las condiciones impuestas durante la conversación. También expresaron su preocupación por la situación legal y reconocieron su responsabilidad parcial en el caso.

"Nosotros no tenemos la economía, nuestro trabajo es el mismo que puede tener una persona en secretaría, una persona en ingeniería, en secretaría, etc. Los sueldos no son lo que se ganaban hace muchos años, son muy bajos hoy en día", expresó Tirado.

¿Qué pasó con Gabriela Serpa en Puro Floro?

La integrante de JB en ATV fue la invitada especial del programa que conducen los urracos Jhon Tirado y Gianfranco Pérez. Sin embargo, la conversación entre ellos se tornó muy tensa debido a que le recordaron su pasada relación con el prófugo Gonzalo Méndez, quien fue acusado de estafar a varias personas.

En ese momento, Gabriela se rehusó a tocar el tema, pero Gianfranco optó por seguir haciéndole preguntas, las cuales causaron mucha más incomodidad en Gabriela, ya que seguramente le habían llegado fotos íntimas suyas, las cuales habrían sido filtradas por Gonzalo.

Enseguida, Pérez agregó que las fotos íntimas de Gabriela Serpa ya estarían circulando en Telegram, lo cual desató la molestia de la actriz, quien pidió una vez más que no se hablara del tema. "Ya me hicieron acordar cosas feas, no quiero hablar de ese tema", dijo muy afectada.

"Chicos, no me siento bien" , dijo antes de salir del set, dejando atónitos a los conductores y obligándolos a terminar el programa de forma abrupta.

Es así que, el caso ha generado gran polémica en los medios y redes sociales. La denuncia sigue en investigación, mientras se cuestiona la legalidad del pedido económico hecho por el padre de Gabriela Serpa. La opinión pública espera justicia y claridad en este complejo conflicto mediático.