Alfredo Benavides sobre romance con Gabriela Serpa: "Nunca salimos"

Alfredo Benavides fue vinculado sentimentalmente con la modelo Gabriela Serpa hace varios meses. Sin embargo, ninguna de las dos figuras públicas confirmó la relación, y posteriormente, la modelo hizo pública su relación con otra persona. Ahora, el comediante ha sorprendido al revelar cuál fue realmente su vínculo con Serpa.

En una reciente entrevista para el diario Trome, Alfredo Benavides se sinceró sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional. Durante la conversación, fue inevitable que se le consultara sobre las especulaciones de una relación con Gabriela Serpa, su compañera en JB en ATV.

Asimismo, se refirió a los rumores que surgen cuando un hombre no desmiente este tipo de especulaciones amorosas. En este punto, Benavides enfatizó que no le gusta dejar dudas sobre su vida sentimental.

Durante la entrevista, dónde se animó a contar de todo, Alfredo Benavides también habló sobre su vida emocional y confesó si alguna vez había llorado. Cuando le preguntaron sobre la última vez que derramó lágrimas, reconoció que ha sucedido en diversas ocasiones, pero siempre en privado.

Sin embargo, el actor cómico de "JB en ATV", dejó en claro que nunca ha llorado por una pareja o por algún amor perdido. Aunque admitió haber pasado por momentos difíciles en sus relaciones, sostuvo que lo máximo que ha hecho es guardar luto emocional.

"¿Y has llorado por amor?", le preguntaron. Nunca, aseguró. ¿Es cierto?, le insistieron. "Me he sentido mal, he guardado luto, también me he puesto triste", concluyó.