¡Enfureció!

'Prima' de Josimar se molesta tras reencuentro del salsero con María Fe: "Todo tuvo que ser armado"

Verónica Gonzáles, la popular 'prima' de Josimar, arremetió contra el salsero y aseguró que su relación con la madre de su hijo sería solo marketing y conveniencia.

'Prima' de Josimar enfurece tras ver video del cantante con María Fe Saldaña.
'Prima' de Josimar enfurece tras ver video del cantante con María Fe Saldaña. (Composición Karibeña)
20/08/2025

Verónica Gonzáles no se quedó callada luego de que Josimar apareciera muy juntito con María Fe Saldaña en Miami. La mujer a la que el salsero presentó como su 'prima' arremetió con todo y mencionó que la relación del cantante con la madre de su hijo no sería más que una pantalla.

'Prima' de Josimar arremete tras verlo con María Fe Saldaña

El salsero Josimar Fidel vuelve a dar que hablar en el mundo de la farándula. Luego de las polémicas imágenes en Europa, donde se le vio bien cariñoso con una misteriosa joven a la que llamó su 'prima', ahora el cantante apareció en redes junto a María Fe Saldaña, madre de su hijo.

Ambos se dejaron ver en un video desde Miami, aparentemente tranquilos y en familia, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la reacción de la supuesta 'prima' no se hizo esperar.

Verónica Gonzáles no se quedó callada. Verónica Gonzáles, la mujer con la que Josimar fue ampayado en Europa, mostró toda su indignación en "América Hoy". Para ella, el regreso del salsero con María Fe no es más que una estrategia.

"Lo veo que está como si nada con ella, igual como lo que pasó con la cubana, que se iba a casar, la manejaba a su antojo. Ella se la aguanta por dinero o por comodidad... Para mí todo fue marketing. Es una persona que va en picada", disparó Verónica.

Josimar reaparece con María Fe tras lío con la 'prima': "Comenzó el trabajo que más me encanta ser papá"
Según su versión, la relación entre Josimar y María Fe sería más pantalla que realidad. Pues la 'prima' habría escuchado a ambos hablar mal del otro.

"¿Cómo una persona que habló tan mal de su pareja, esté ahí? Ella sale ahí en la cama, pero la veo como un poco oída. Para mí todo tuvo que estar armado", agregó.

'Prima' de Josimar asegura que quieren obligarla a retractarse: "Me están diciendo que me haga la loca"
El mensaje de María Fe

En medio de la controversia y tras el video publicado por Josimar, María Fe compartió un mensaje en sus redes que muchos interpretaron como una indirecta.

"Me salva haber aprendido a salvarme yo misma. Me salva la sonrisa de mi hijo después de un día duro", escribió.

Aunque el video con Josimar la muestra tranquila, su publicación dejó dudas sobre si realmente la relación marcha bien o si solo están tratando de mantener la calma por su familia.

"No estoy dolida, estoy molesta"

Al se consultada por "América Hoy" si sintió usada, la popular 'prima' de Josimar admitió que sí y reconoció que está molesta.

"(¿Te sientes utilizada quizás?) Claramente, obvio. Porque una persona que te conoce de hoy para hoy no te puede decir: 'Quiero que seas mi mujer, quiero que tengamos un hijo'", reveló. Y cuando le preguntaron si estaba dolida, ella fue directa: "La gente podrá decir que estoy dolida, pero no estoy dolida, estoy molesta. Estoy molesta de cómo él utiliza a las personas", aseguró.

En conclusión, mientras Josimar intenta mostrar que todo está bien en casa junto a María Fe, la llamada 'prima' sigue destapando detalles que ponen en duda la estabilidad del salsero. Con estas fuertes declaraciones, la historia promete seguir dando titulares.

Temas relacionados Josimar karibeña la prima María Fe Saldaña Verónica Gonzáles

