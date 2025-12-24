Guadalupe Farfán rompe en llanto al anunciar su salida de "Al fondo hay sitio": "Es importante dejar ir"

Guadalupe Farfán anunció entre lágrimas su salida definitiva de la serie 'Al fondo hay sitio', donde dio vida a July, la sobrina de Charito, durante cuatro temporadas. Su emotiva despedida marcó el cierre de una etapa importante en su vida y el inicio de nuevos retos personales y profesionales.

Guadalupe Farfán se despide entre lágrimas de AFHS

La joven actriz Guadalupe Farfán, quien conquistó el cariño del público con su papel de July en "Al fondo hay sitio", sorprendió a todos al confirmar su salida definitiva de la exitosa serie. Entre lágrimas, la intérprete confesó que esta decisión marca el final de una etapa muy especial en su vida y el inicio de nuevos retos personales y profesionales.

Durante un video difundido por la producción, Guadalupe no pudo contener las lágrimas al recordar cómo comenzó en la teleserie siendo apenas una adolescente.

"Triste y nostálgica, ¿no? Porque cierro una etapa muy fuerte en mi vida. Yo empecé aquí con 17 años, estoy saliendo con 21 y nada, con miedo, pero feliz y segura de esta decisión y de todos los cambios que están pasando en mi vida", expresó conmovida.

La actriz aseguró que no fue fácil tomar la decisión de alejarse del elenco. Confesó que considera al equipo como su segunda familia.

"Al fondo hay sitio ya todos saben que son mi familia, los amo un montón. Esta separación está siendo muy dura y probablemente siga siéndolo mucho más tiempo", comentó con la voz entrecortada.

La actriz también aprovechó el momento para reflexionar sobre su crecimiento personal y profesional. Aseguró que su salida no significa un adiós definitivo a la televisión.

"Esto implica nuevos comienzos; es importante también dejar ir y soltar para seguir creciendo", afirmó con una sonrisa.

Guadalupe agradeció a todos sus compañeros por el apoyo y la paciencia durante los años que formó parte de la producción. Además, dedicó unas palabras especiales a los fans que la acompañaron desde el primer día.

"Gracias por tanto cariño. Me llevo lo mejor de esta experiencia, muchos recuerdos y personas maravillosas que siempre voy a tener en mi corazón", expresó.

Una historia que marcó a los fans

El personaje de July se ganó rápidamente el cariño del público por su ternura, su carácter noble y su romántica historia con Cristóbal Montalbán, interpretado por Franco Pennano. La pareja, apodada "Crisly" por los fans, fue una de las más queridas y comentadas de las últimas temporadas.

"Espero que les haya gustado toda esta historia y que sean felices con el final feliz de Crisly", dijo agradecida.

Guadalupe recordó con emoción cómo su personaje creció a lo largo de las cuatro temporadas que formó parte de la serie, hasta tener su esperado final feliz. El desenlace de su personaje fue todo un sueño para los seguidores: July y Cristóbal se casaron en una romántica ceremonia que unió a las familias Gonzales y Montalbán, cerrando una de las historias más dulces de 'AFHS'.

En conclusión, Guadalupe Farfán culmina su participación en "Al fondo hay sitio" tras cuatro temporadas, cerrando así un ciclo en su carrera televisiva. La actriz, quien dio vida a July, expresó su gratitud hacia el elenco y los seguidores por el apoyo recibido. Su salida representa uno de los cambios más recientes dentro del elenco de la serie, mientras la producción se prepara para una nueva etapa.