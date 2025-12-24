Alejandra Baigorria responde a críticas por su futura serie: "Si le interesa a tres personas, es mi inversión"

Alejandra Baigorria no se quedó callada ante las críticas que ha recibido por anunciar que prepara una serie sobre su vida. La popular 'Gringa de Gamarra' dejó claro que el proyecto es algo personal y que no busca complacer a todos, sino contar su historia de superación como mujer y empresaria.

Alejandra Baigorria sobre críticas por serie biográfica

Alejandra Baigorria volvió a ser tendencia luego de anunciar que trabaja en una serie sobre su vida. La empresaria de Gamarra y figura de televisión recibió comentarios a favor y en contra, pero no se quedó callada y dejó clara su postura con una respuesta directa y sin rodeos.

Alejandra contó que, apenas reveló su proyecto, algunos la criticaron diciendo que a nadie le interesaría su historia. Sin embargo, ella aseguró que no busca gustarle a todos, sino compartir su camino como mujer luchadora.

"He recibido críticas así como que a quién le va a interesar la vida, y la gente le ha dicho: 'oye, a mí sí me interesa saber cómo es que salió adelante, cómo fue una empresaria exitosa'. Y bueno, si les interesa a tres personas, bueno ya tengo tres personas, después qué importa, es mi inversión, es mi tema", respondió firme para "Más Espectáculos".

Con su característico tono frontal, aclaró que su objetivo no es presumir, sino mostrar el esfuerzo detrás de su éxito. Además, recordó que cuando sacó su libro le llovieron comentarios negativos, pero que logró vender aproximadamente 28 mil ejemplares.

"Y cuando yo digo que no están preparados no es por creerme, sino porque hay cosas fuertes, de que realmente hay gente que de repente no entendería. En algún momento sí. O sea, si escribí un libro y fui criticada y 28 000 libros, ¿por qué no podría hacerlo?", comentó.

La 'Gringa de Gamarra' adelantó que la serie mostrará los momentos más difíciles de su vida, incluyendo los años en los que trabajó en el emporio textil. Alejandra dio a entender que este proyecto buscaría inspirar a quienes también enfrentan obstáculos para salir adelante.

"Es un proyecto donde contaría cómo crecí empresarialmente, todo lo que sufrí, porque a mí hasta me pegaron cuando yo estaba en Gamarra salvando, defendiendo a los ambulantes. A mí hasta me pegaron con un palo", relató con orgullo.

Sobre su voz que llega a "Bob Esponja"

Pero eso no es todo. Alejandra reveló que también participó como voz invitada en una película de Bob Esponja, un logro que la llena de orgullo. Destacó que esta oportunidad representa un nuevo paso en su carrera internacional y una experiencia diferente dentro del mundo del entretenimiento.

"Tengo un nombre porque es algo pequeño, no es muy grande la verdad. Fui a México a grabarlo, pero bueno, es que yo no soy actriz ni nada. Pero contaron conmigo Paramount Pictures, ya que yo trabajo con ellos lo de Nickelodeon, la colección de Bob Esponja y la colección de los Pitufos", contó emocionada.

La empresaria explicó que su colaboración con la productora viene de años atrás, gracias a sus colecciones licenciadas. Resaltó su viaje a Bruselas por "Los Pitufos" en el 2024 y su visita a México este año por "Bob Esponja".

"El año pasado fui a Bruselas por el lanzamiento de 'Los Pitufos' y ahora contaron conmigo para ir a México a grabar un par de personajes chiquitos de 'Bob Esponja', así que ahí está mi voz", finalizó sonriente.

En conclusión, Alejandra Baigorria respondió de manera directa a las críticas sobre su futura serie autobiográfica, defendiendo su derecho a contar su historia y destacando que su objetivo es mostrar el esfuerzo detrás de su éxito. Con sus declaraciones, Baigorria reafirmó su postura frente a las opiniones negativas y dejó claro que continuará desarrollando proyectos en los que cree.