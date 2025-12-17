Magaly a Alejandra Baigorria tras revelar que quiere hacer su serie biográfica: "¡Qué aburrido!"

Este año, Alejandra Baigorria ha tenido muchos proyectos que se han cumplido y por ello, expresó su deseo de realizar su propia serie biográfica. Ahora, la exchica reality fue criticada por Magaly Medina, quien la cuestionó por querer vender algo que no sería tan entretenido.

Magaly sobre futura serie de Alejandra

A través de su programa 'Magaly TV: La Firme', la periodista vio las declaraciones de Alejandra Baigorria expresando sus deseos de una serie biográfica. Ante esto, la 'urraca' señaló que sería muy aburrido recordándole el canal de la familia Palao, que no funcionó a pesar que ella estaba presente.

"Si a la gente no le interesa ver su vida cotidiana con su esposo ¿Crees que a la gente le interese ver tu infancia? Tampoco, que aburrido. Si nos contaras todo, tal vez, porque a la gente le gusta ese ingrediente morboso, las cosas que escondemos, secretos familiares, te aseguro que seré la primera en sentarme y mirar", expresó.

Después, Magaly Medina le aconseja que realice su serie cuando tenga muchos años más de vida, como lo hacen actualmente, cuando un artista está casi al final de su trayectorias. Aunque no deja la nota, sin mencionar que la 'gringa' ya estaría alucinando.

"Mientras tanto, todavía deja que pase más los años, que las miniseries, las novelas sobre algunos personajes se cuentan cuando uno está ya avanzando en la vida. Dejemos a los alucinados de lado", expresó.

¿Qué dijo Ale Baigorria?

Alejandra Baigorria no solo celebra el éxito de su salón de belleza, sino que sorprendió al anunciar que pronto tendrá una serie sobre su vida. La empresaria contó todos los detalles en una entrevista con "Arriba Mi Gente" y confesó que el 2025 ha sido uno de los mejores años de su vida.

"Voy a actuar algún día, pero en una serie de mi vida. Eso está en proyecto. Solo estoy esperando que el Perú esté preparado para ver mi vida real, porque ustedes lo que ven es solo un 20%. Imagínense lo que ha sido mi vida desde que comencé hasta ahora. Yo haría una novela, una serie en Netflix, internacional. Y ustedes saben que cuando me propongo algo, lo hago", agregó convencida.

De esta manera, la 'gringa' de Gamarra se propone realizar su propia serie biográfica a nivel internacional, pero Magaly cree que todavía estaría alucinando mucho. Además, aconsejó a Alejandra Baigorria que si desea hacerlo que se espere muchos más años.