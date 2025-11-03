Leslie Moscoso ganó S/20 mil en EVDLV: Las 18 preguntas sobre Luisito Sánchez, su esposo y más

Leslie Moscoso se sentó en el temido sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y abrió su corazón como nunca antes. La comediante contó los momentos más difíciles de su vida: desde su dura infancia, hasta los abusos y la violencia que sufrió en sus relaciones. Acompañada de su madre, su hija y un amigo cercano, la artista dejó al público conmovido con cada respuesta.

Las 18 preguntas que respondió Leslie Moscoso

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Dormías en una camita con tus tres hermanos?

Respuesta: Sí. (Verdad). Leslie recordó que vivía en Independencia, donde compartía una cama de plaza y media con sus tres hermanos. Su familia no tenía dinero, pero sí unión. A pesar de la pobreza, su madre siempre fue el ejemplo de trabajo y sacrificio.

2. ¿Te abandonó tu padre?

Respuesta: Sí. (Verdad) Contó que su padre se fue cuando ella era muy pequeña, dejando a su madre con tres hijos y en una situación muy complicada. Su madre también reveló en el programa que el padre de Leslie los abandonó porque llevaba una doble vida y tenía otra familia. Incluso, descubrió las partidas de matrimonio que él había escondido dentro de un sobre.

"Yo tenía 6 años, mi hermana tenía 3 y mi hermanito recién había nacido. No tengo recuerdos de mi padre, yo era muy pequeña y preguntaba por mi papá, me hacía falta. Cuando tenía 9 años, yo necesitaba el abrazo de mi padre, cuando había actuaciones por el Día del Padre. Te preguntas '¿por qué tengo que vivir con ese vacío?'", confesó.

3. ¿Perdonaste a tu padre?

Respuesta: No. (Verdad) Aunque intentó reconciliarse antes de su muerte, Leslie admitió que no pudo perdonarlo completamente. Dijo que aún tiene heridas abiertas por todo lo que vivió.

4. ¿Vendías chanfainita en tu barrio?

Respuesta: Sí. (Verdad) Desde niña, Leslie trabajó para ayudar a su familia. Vendía chanfainita, golosinas y hasta cohetes en Año Nuevo. Aquella etapa la hizo valorar cada sol ganado con esfuerzo y la preparó para enfrentar la vida con coraje.

5. ¿Intentaron abusar de ti cuando eras niña?

Respuesta: Sí. (Verdad) Contó que a los nueve años un vecino intentó abusar de ella y que por miedo, nunca lo denunció. Dijo que calló para proteger a su madre y que ese trauma la marcó para siempre, aunque con los años aprendió a hablar sin vergüenza.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Tuviste un affaire con Deyvis Orosco?

Respuesta: Sí. (Verdad). Leslie contó que conoció al cantante cuando tenía 24 años y que salieron por un corto tiempo. A pesar de que duró poco, guarda un recuerdo amable del "Bomboncito de la cumbia".

"Yo tenía 24 años, trabajaba en América TV. Él le pidió a un amigo en común que nos presente. Fue un momento muy bonito. No llegamos a ser enamorados. Duramos, saliendo, un mes. Salimos, conversamos, un romance pasajero. Yo también he sido una 'bomboncita'", dijo sonriendo.

7. ¿Te decía Pedro Aquino que estaba separado de su familia?

Respuesta: Sí. (Verdad) La actriz reveló que el futbolista Pedro Aquino la buscaba por redes sociales y le decía que ya no estaba con su esposa. Ella nunca accedió a salir con él.

"Me contacta porque conocía a alguien de mi entorno y él pidió mi número. (...) Me decía 'qué hermosa eres'. Él me llamó de México y me invitó para allá. Ante tanta insistencia le dije 'respeta a tu esposa porque tú eres un hombre casado'. Su respuesta fue 'nadie sabe lo de nadie, lo que pasa entre 4 paredes'. Después de eso siguió insistiendo y mi respuesta fue que no, siempre", recordó.

8. ¿Te golpeó Pedro Loli?

Respuesta: Sí. (Verdad) Relató que el cantante la agredió por celos, cuando asistió a una fiesta sin su permiso. Fue la primera y última vez que permitió algo así.

9. ¿Te decía Pedro Loli que se iba a matar si se acababa la relación?

Respuesta: Sí. (Verdad) Explicó que vivió manipulación emocional, ya que su pareja la chantajeaba diciendo que se quitaría la vida si lo dejaba.

10. ¿Te fue infiel Luisito Sánchez?

Respuesta: Sí. (Verdad) Se enteró de la traición cuando acababa de dar a luz y atravesaba una depresión postparto. Fue uno de los momentos más duros de su vida.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Te golpeó Luisito Sánchez?

Respuesta: Sí. (Verdad) Contó que fue víctima de una agresión brutal por parte de su entonces pareja Luisito Sánchez. Aunque tuvo miedo, decidió alejarse para proteger su integridad.

12. ¿Se ponía celoso Luisito por tus besos con (tu compañero de 'La Casa de la Comedia')?

Respuesta: Sí. (Verdad) Leslie explicó que las escenas de comedia con su compañero generaban celos enfermizos en su pareja. Discutían constantemente por su trabajo, lo que terminó por destruir la relación.

13. ¿Te hacían pagar derecho de piso Mariella Zanetti y Tula Rodríguez?

Respuesta: Sí. (Verdad) Recordó que, cuando recién empezaba, las figuras más conocidas le quitaban el asiento en maquillaje. Aunque al principio le dolía, hoy lo recuerda como una anécdota más de su paso por la televisión.

14. ¿Te hacían bullying en América?

Respuesta: Sí. (Verdad) Contó que parte de la producción la trataba mal por ser sobrina de Ernesto Pimentel. Señaló que esa etapa afectó su autoestima, pero también la motivó a demostrar su talento.

15. ¿Dormías en el piso con tu hija?

Respuesta: Sí. (Verdad) Después de separarse, comenzó desde cero. Solo tenía un colchón, pero aseguró que esa etapa la hizo más fuerte como madre y mujer.

Nivel 4 - Premio: S/20 mil

16. ¿Intentaba tu esposo entrar borracho al cuarto de tu hija?

Respuesta: Sí. (Verdad) Contó que una noche su hija la despertó asustada porque su esposo tocaba su puerta. Fue el momento en que decidió denunciarlo y alejarlo.

17. ¿Te amenazó de muerte tu esposo?

Respuesta: Sí. (Verdad) Relató que su expareja la acosaba y la llamaba para insultarla y amenazarla. Vivió con miedo hasta que decidió buscar ayuda y denunciarlo.

18. ¿Sufrió tu hija abuso sexual por parte de tu esposo?

Respuesta: Sí. (Verdad) Su hija confesó los hechos a una psicóloga. Fue el episodio más doloroso de su vida, pero también el que la impulsó a alzar la voz.

Leslie Moscoso ganó 20 mil soles y se despidió entre aplausos

Tras una noche llena de confesiones y momentos cargados de emoción, Leslie Moscoso decidió detener su participación en "El Valor de la Verdad". La actriz cómica abrió su corazón y habló de los pasajes más difíciles de su vida, demostrando que, pese a las heridas del pasado, hoy busca paz y estabilidad. Durante la grabación, la acompañaron su madre, su hija y su amigo Teo, quienes siguieron atentos cada pregunta.

En conclusión, Leslie Moscoso se despidió del programa con la frente en alto y la satisfacción de haber contado su verdad tras responder 18 preguntas y ganar 20 mil soles. Su paso por "El Valor de la Verdad" dejó al público impactado y mostró a una mujer que, tras superar años de sufrimiento, hoy se levanta más fuerte y decidida a sanar junto a su familia.