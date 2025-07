Leslie Moscoso lapida a Luisito Sánchez: "Ese plato ya lo comí hace 10 años y me dio indigestión"

¡Sin pelos en la lengua! La actriz cómica Leslie Moscoso rompió su silencio y arremetió con todo contra su expareja Luisito Sánchez, luego de que se conociera que el cantante estaría saliendo con la sobrina de Ricky Trevitazzo. Según Leslie, él le seguía escribiendo mensajes románticos hasta hace pocos días.

En entrevista con "Magaly TV La Firme", Leslie Moscoso aseguró que desde hace años dejó atrás su relación con Luisito Sánchez, pero que él insistía en acercarse pese a tener otra pareja.

La actriz afirmó que ella siempre preguntó si él tenía novia antes de responderle, pero que él lo negaba una y otra vez. Además, mostró pruebas de las conversaciones donde él le decía que estaba soltero, lo que ha causado polémica. Incluso reveló que hasta hace una semana le seguía escribiendo.

"Me la ha negado hasta hace poco, hasta la semana pasada, allá está en los chats" , dijo Leslie, al ser consultada por la reportera del programa sobre la nueva pareja del cantante. Además, reveló unos chats donde le pedía a Luisito que respetara su relación. "Luis debe dejar de acercarse mucho y respetar en las grabaciones también. Ya dejaré eso de que me ama y quiere volver" , escribió Leslie. Él le respondió tajante: "No tengo novia. Cuando tenga enamorada se los contaré".

En otra parte, Leslie Moscoso lanzó una curiosa frase sobre Luisito Sánchez que fue una de las más comentadas en redes sociales.

"Ese plato ya me lo comí hace 10 años y me dio indigestión. O sea, no volvería a probar ese plato, no hay forma", sentenció.