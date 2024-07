Luisito Sánchez echa a Leslie Moscoso tras insistir con reconciliación: "Ella me da alas, se hace la difícil"

Luisito Sánchez vuelve a reafirmar su amor por Leslie Moscoso y no se rendirá hasta reconquistarla. Y es que el exintegrante del grupo Skándalo dejó en claro que su expareja sí le da alas a los detalles que tiene con ella. Cabe resaltar que la actriz cómica negó toda posibilidad de retomar su relación.

No obstante, Luisito Sánchez dio una versión diferente, pues asegura que su expareja sí corresponde a su cortejo. ¿La reconquistará? Conoce más detalles en la siguiente nota.

El exintegrante de Skándalo no se rendirá fácilmente, pues ha reafirmado que continuará buscando reconquistar a su expareja Leslie Moscoso. A pesar de que la actriz cómica negó toda posibilidad de retomar su relación, Luisito Sánchez considera que Moscoso sí está correspondiendo a sus intentos de reconciliación. En una reciente entrevista para Trome, el artista dejó en claro sus intenciones con su expareja.

"Ella dice que no me da alas, pero sí me da alas, tienen que ver su rostro cuando está conmigo, se le nota. Se hace la difícil, pero dentro de todo está cediendo. Yo soy un caballero, la respeto, no la estoy molestando ni nada por el estilo, pero trato de ser detallista. Le mando chocolates y cosas que le agradan, así que todo es cuestión de tiempo", reveló Luisito Sánchez sobre su expareja.