Brunella Horna le responde a Ana Paula Consorte: "Mejor dile a tu marido que pague su multa"

El último programa de 'América Hoy' estuvo sacando chispas y es que durante la transmisión se supo de un comunicado que compartió Ana Paula Consorte mediante su canal de difusión en sus redes en respuesta a las palabras de Brunella Horna en contra de su pareja Paolo Guerrero.

Es por ello que la rubia empresaria decidió tomarse unos minutos antes de que acabe el programa para contestarle a la brasileña quien nuevamente habla muy suelta de huesos creando otro escándalo en la vida del popular 'Depredador'.

La polémica generado por Paolo Guerrero este último sábado al negarse de jugar contra Alianza Lima parece haber quedado en segundo plano y ahora acapara las portadas la pelea entre Brunelle Horna y Ana Paula Consorte.

Como se sabe hace algunos días la modelo tuvo fuertes palabras para Paolo a quien le aconsejó pagar su multa si tanto deseo tiene de ir al equipo de Alianza Lima e incluso afirmó que el pelotero debe disculparse con su entrenador 'Chicho' Salas por desautorizarlo en pleno partido.

Sin embargo, la molestia de Ana Paula no se hizo esperar por lo que le dedicó un extenso mensaje a Brunella donde le aconseja asesorarse mejor con su marido para que no ande hablando tontería y media.

Estas declaraciones de la brasileña no le habrían gustado para nada a Brunella quien al leer el extenso texto no dudo en responderle a través del programa matutino a la pareja de Paolo Guerrero.

"No sé si tienes algo en contra mío o que, solamente te aconsejo y tómalo bien, te aconsejo que le digas a tu esposo, a tu marido, a tu conviviente como le quieras decir que pague la multa y se van felices por la vida", dijo entre risas la empresaria.

Y es que como se sabe no es la primera vez que Brunella Horna se muestra como la vocera del club César Vallejo en donde siempre ha sacado cara por su esposo Richard Acuña.

Hasta el momento Paolo Guerrero no se ha pronunciado en redes sobre todo este altercado con su club deportivo, sin embargo, se especula que su sueldo podría sufrir un recorte por todo lo sucedido.

En el inicio de su mensaje, Ana Paula deja claro que tiene muchas cosas por decir pero prefiere esperar un poco. Sin embargo, cuestionó la convivencia de Brunella Horna y Richard Acuña, además de su comunicación diaria.

"Al parecer no (hablas con Richard Acuña), porque hablas tontería y media. Pregúntale bien a tu marido que él sabía, Paolo le comunicó a RA que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar", expresó Ana Paula mediante Instagram.