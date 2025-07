Leslie Shaw destruye a Chechito por exponer supuesto affair en EVDLV: "La amistad se acabó"

Leslie Shaw arremetió con todo contra Chechito luego de que el cantante expusiera un presunto affair entre ambos, a pesar de que Leslie tiene novio desde hace varios años. La rubia dijo que consideraba a Chechito como uno de esos pocos amigos en el ambiente musical, pero tras este suceso lo va a apartar completamente de su círculo cercano.

La noche de ayer, el cantante de chicha se presentó como invitado especial en El valor de la verdad, para responder las picantes preguntas que Beto Ortiz tenía preparadas con el objetivo de ganar una gran suma de dinero. Sin embargo, hubo una pregunta relacionada a Leslie que generó mucha controversia.

El conductor del programa le preguntó a Chechito si había tenido un affair con Leslie Shaw, pero antes de que pudiera responder, uno de sus acompañantes presionó el botón rojo, impidiendo que respondiera y obligándolo a pasar a otra pregunta sin dar explicaciones.

El actuar de Chechito no fue del agrado de Leslie, quien aprovechó sus redes sociales para aclarar que nunca ha tenido nada con su colega musical. Según explicó, pensó que Chechito desmentiría los rumores que venían circulando desde que se lanzó la promoción del programa, pero no fue así.