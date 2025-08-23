Precio del DÓLAR HOY, sábado 23 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

En las últimas semanas, el tipo de cambio del dólar en el Perú se ha mantenido estable. La divisa estadounidense sigue mostrando un comportamiento predecible en el mercado cambiario nacional y por ello, que la moneda americana acaba de llegar a un nuevo descenso.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el dólar se cotiza en S/ 3.518 para la compra y S/ 3.526 para la venta, cifras que confirman la solidez del rango en el que se ha movido durante todo el mes de agosto.

Tipo de cambio de dólar mes de agosto

Estabilidad prolongada del dólar durante este año ha permitido que no genere incertidumbre entre los empresarios.. En lo que va de agosto, la moneda extranjera ha fluctuado dentro de un margen muy reducido, evitando movimientos bruscos.

Factores que sostienen la calma del dólar en el Perú. El equilibrio observado responde a un contexto internacional sin grandes sobresaltos y al accionar del Banco Central de Reserva (BCR), que interviene de manera oportuna para evitar desajustes. Además, el ingreso de divisas por exportaciones y remesas ha ayudado a contener presiones en el tipo de cambio.

La estabilidad del dólar beneficia a quienes tienen deudas en esta moneda, pues no enfrentan incrementos imprevistos en sus pagos. Bridando un alivio a importadores y comerciantes que se mueven en el mercado internacional.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 23 de agosto de 2025 piensas comprar o vender dólares, lo más recomendable es que antes revises bien el tipo de cambio. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, siempre es mejor estar informado para no perder dinero y sacarle el mayor provecho a tu plata

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar estas fuentes confiables para conocer el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

De esta manera, el dólar en Perú se mantiene estable este sábado 23 de agosto, con un precio de S/ 3.518 para la compra y S/ 3.526 para la venta. Aunque se registra un descenso más bajo del mes y en las últimas semanas, el mercado nacional sigue conservando su estabilidad, ofreciendo seguridad tanto a ciudadanos como a empresas en sus operaciones financieras.